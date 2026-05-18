Aerospazio e difesa, nasce il polo del Nord-Ovest: vale oltre il 60% del mercato italiano

Un nuovo tassello si aggiunge al percorso di collaborazione economica del Nord-Ovest. Nella cornice del Castello del Valentino di Torino, il Distretto Aerospaziale Piemonte, il Lombardia Aerospace Cluster e il Distretto ligure Sistemi Intelligenti Integrati hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con l’obiettivo di rafforzare la competitività internazionale della filiera Aerospazio e Difesa e consolidare un ecosistema industriale integrato.

L’accordo punta a sviluppare sinergie in alcuni ambiti strategici: innovazione e ricerca, con progetti condivisi su green aviation, space economy, intelligenza artificiale e industria 5.0; internazionalizzazione, attraverso la partecipazione coordinata a bandi, fiere e appuntamenti globali a sostegno di imprese e start-up; formazione e capitale umano, per avvicinare i giovani alle professioni dell’alta tecnologia; sicurezza, con particolare attenzione a cybersecurity e mobilità avanzata, temi centrali per i futuri standard del volo urbano.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di cooperazione avviato da Piemonte, Lombardia e Liguria attraverso la Cabina economica del Nord-Ovest, tavolo che negli ultimi anni ha promosso progettualità comuni nei principali settori industriali, dall’automotive alla microelettronica, dall’energia alla logistica, fino all’aerospazio.

Le tre Regioni sostengono così un processo di integrazione tra i rispettivi ecosistemi produttivi, valorizzando il ruolo dei Distretti come motori di innovazione, trasferimento tecnologico e apertura ai mercati internazionali. Nel complesso, i tre poli rappresentano oltre il 60% del fatturato nazionale dell’aerospazio. Il Piemonte conta circa 8 miliardi di euro di fatturato e 35 mila addetti, distinguendosi nella motoristica e nelle infrastrutture spaziali; la Lombardia registra 6,3 miliardi di fatturato, quasi 3 miliardi di export e 22 mila occupati, con eccellenze nei comparti di aeromobili, elicotteri e satelliti; la Liguria supera il miliardo di euro di fatturato con 5 mila addetti ed è specializzata in elettronica, cybersecurity e sistemi integrati.

L’intesa è stata firmata da Maurizio De Mitri per il Distretto Aerospaziale Piemonte, Paolo Cerabolini per il Lombardia Aerospace Cluster e Remo Giuseppe Pertica per il Distretto ligure Sistemi Intelligenti Integrati.

Prima della sottoscrizione sono intervenuti Andrea Tronzano, assessore alle Attività produttive e all’Internazionalizzazione della Regione Piemonte, Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, Alessio Piana, assessore allo Sviluppo economico della Regione Liguria e Cristina Leone, presidente del CTNA.

“L’aerospazio – ha sottolineato l’assessore Tronzano – è uno dei settori nei quali il Nord-Ovest può esercitare un ruolo determinante per la crescita industriale del Paese. La collaborazione tra Piemonte, Lombardia e Liguria mette in relazione sistemi produttivi complementari, competenze tecnologiche e capacità di ricerca che rappresentano un valore strategico per l’Italia. Con questa intesa si mettono a disposizione dimensione, coordinamento e presenza internazionale per accompagnare le imprese nelle grandi trasformazioni industriali ed energetiche che stanno interessando il comparto”.

IL TORINESE