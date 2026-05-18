Un po’ di Torino a Cannes con la nuova opera di Jia Zhang-Ke

“Torino Shadow” sarà presentata in anteprima mondiale nella selezione ufficiale 2026

Il cortometraggio “Torino Shadow”, diretto da Jia Zhang Ke, sarà presentato il 19 maggio alle 19.30, in anteprima mondiale, in Cannes Classics Special Screenings, all’interno dell’Official Selection del prossimo Festival di Cannes.

Interpretato da Zhao Tao, il cortometraggio si svolge tra Cina e Torino, aggiungendo un nuovo capitolo internazionale all’opera di Jia Zhang-Ke e lasciando intatta l’attenzione che il regista dedica ai luoghi, al movimento, alle particolari realtà sociali contemporanee.

Il cortometraggio ritrae la città di Torino, e il suo patrimonio culturale, con sequenze girate alla Mole Antonelliana e al MAUTO – Museo dell’Automobile di Torino, concludendosi con una calorosa lettera d’amore al cinema.

Coprodotto dal Museo Nazionale del Cinema e dal Jia Zhang -Ke Arte Centre, e rappresentato da MK2, “Torino Shadow” è l’ultimo capitolo di Torino Encounters. Dedicato ai cortometraggi d’autore, il progetto incoraggia i registi a utilizzare il Museo, i suoi archivi e le sue collezioni quali materiale narrativo, a interagire con la città di Torino in quanto soggetto o ambientazione, e a sperimentare il mezzo cinematografico come arte e riflessione sulla storia del cinema.

Il primo film, dal titolo “Ecce Mole”, di Heinz Emigholz, rappresenta un ritratto artistico dell’edificio da sempre simbolo di Torino, la Mole, ed è stato presentato anche al New York Film Festival 2025, per poi essere proiettato nei festival di tutto il mondo. Il successivo film di Torino Encounters, “Trailers for Dante’s Paradiso”, di Radu Giude, sarà presentato in anteprima nel corso del 2026. Attualmente è in corso di produzione “Parvenza” di Gianluca e Massimiliano De Serio, e sono in fase di sviluppo i film di Jessica Sara Rinland e Alexandr Sokurov.

“Realizzo film, ma prima di tutto sono un appassionato di cinema – dichiara il regista Jia Zhang-Ke – era da tempo che desideravo realizzare un film sull’arte cinematografica, ma non sapevo da dove cominciare. Nel 2025 Carlo Chatrian mi ha contattato proponendomi l’idea di realizzare un cortometraggio dedicato all’arte cinematografica. Ho accettato subito il suo invito, e questo cortometraggio rappresenta un atto d’amore verso il cinema e i registi che amo profondamente”.

“Siamo felici che Torino e il Piemonte siano rappresentati al Festival di Cannes, ma sono particolarmente soddisfatto che il nostro progetto ‘Torino Encounters’ stia ottenendo risultati così brillanti – sottolinea Enzo Ghigo, Presidente del Museo Nazionale del Cinema di Torino – nel suo film, Jia Zhang-Ke ha ritratto in modo sapiente il Museo del Cinema di Torino, rendendo un omaggio originale alla nostra città”.

“Jia Zhang-Ke aveva già visitato il Museo in passato e ha accolto l’idea con molto entusiasmo – sottolinea Carlo Chatrian, direttore del Museo Nazionale del Cinema – nell’ottobre 2025 abbiamo trascorso due giorni alla ricerca di alcune location a Torino e a esplorare il Museo in profondità. Pensavo volesse girare qualche sequenza all’interno della Mole come tributo alla nostra comune passione per la storia del cinema, ma quando mi ha inviato una prima bozza della sceneggiatura sono rimasto totalmente sorpreso. Riflettendo la sua nota passione per il melodramma, ‘Torino Shadow” rappresenta un cortometraggio narrativo ricco e complesso, che ruota intorno alla distanza geografica e agli elementi che uniscono le persone, compreso il cinema. Si tratta di un modo ideale per promuovere il Museo quale luogo che non solo conserva la memoria del cinema, ma che è capace di diventare fonte d’ispirazione per nuove creazioni”.

L’appuntamento per “Torino Shadow” è previsto per martedì 19 maggio, alle ore 19.30, in sale Buñuel presso il Palais de Festivals.

Mara Martellotta

IL TORINESE