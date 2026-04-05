Incidente in tangenziale: tre auto coinvolte, quattro feriti

Nel pomeriggio si sono registrati disagi sulla tangenziale sud, nei pressi di corso Francia verso nord, per un incidente che ha coinvolto tre auto.
Quattro automobilisti hanno riportato ferite lievi: due persone sono state accompagnate all’ospedale di Rivoli, mentre le altre due al San Luigi di Orbassano per ulteriori controlli. Nessuno risulterebbe in condizioni gravi.
L’episodio ha comunque causato notevoli problemi al traffico, con code prolungate e forti rallentamenti.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE