Una grande mostra su Casa Savoia al Castello di Susa

Venerdì 3 aprile alle ore 17 al Castello della Contessa Adelaide – Museo Civico della città di Susa, verrà inaugurata la mostra “I Savoia. Mille anni di storia e potere”, che inaugurerà la stagione di apertura al pubblico del maniero per il 2026.



Visitabile fino al 24 maggio 2026, permetterà al pubblico di ammirare la straordinaria collezione di Savoie.live, associazione fondata nel settembre 2024 con sede ad Annecy che si dedica alla conservazione, alla promozione e alla trasmissione della storia, del patrimonio e delle tradizioni della Savoia, culla di una delle dinastie più illustri d’Europa, artefice dell’Unità d’Italia.

La scelta del luogo non è stata casuale: nel 1046 Adelaide di Torino sposò nel Castello di Susa Oddone di Savoia, quartogenito di Umberto I Biancamano, il fondatore della Dinastia Sabauda, portandogli in dote il Marchesato di Susa, la Contea di Torino, l’area compresa tra il Po e lo Stura di Demonte, le Contee di Albenga e Ventimiglia, Asti, Alba e molti territori nelle Langhe.

I Savoia compirono così il primo passo del lungo cammino che il 17 marzo 1861 portò alla proclamazione del Regno d’Italia.

La mostra, curata da Stefano Paschero, Direttore del Museo Civico di Susa e Claude Duffur, fondatore Savoie.live, è allestita nella Sala Mostre Temporanee del castello. Si articola in sei nuclei tematici che esplorano il potere sabaudo nelle sue forme più concrete e riconoscibili: la cartografia come strumento politico; la legittimità dinastica; il diritto e l’amministrazione dello Stato; la forza militare e il Risorgimento; la devozione religiosa come identità sociale e la cultura come eredità viva.

Questa collezione, presentata per la prima volta in Italia, racconta come i Savoia hanno costruito e mantenuto il proprio potere nel tempo ed è composta da oltre quaranta documenti e oggetti originali.

Grandi e piccini potranno vedere da vicino cimeli di valore inestimabile che abbracciano otto secoli di storia europea, come carte geografiche olandesi del Seicento e Settecento; sigilli medievali in bronzo; codici giuridici; sciabole; libri d’ore miniati; croci alpine in oro e argento, ritratti di sovrani e partiture musicali. Un vero e proprio viaggio nel tempo.

La visita non si esaurisce nella Sala Mostre Temporanee in quanto il percorso si prolunga nelle sale permanenti del Museo Civico della Città di Susa, dove la collezione racconta la stessa storia dal punto di vista del territorio: dalla figura di Adelaide alle testimonianze delle fortificazioni alpine, dalla statua del Principe Eugenio di Savoia-Carignano alla Bandiera risorgimentale, il museo stesso diventa parte integrante dell’esposizione.

“I Savoia. Mille anni di storia e potere” è realizzata in accordo di partenariato tra il Museo Civico di Susa, Pro Loco di Susa APS, Savoie.live, Revejo e Artemide, con il patrocinio della Città di Susa. La mostra rientra nel programma culturale previsto dalla L.R. 11/2018 nell’ambito del Torneo Storico dei Borghi di Susa, evento in graduatoria per il triennio 2025–2027.

Sarà visitabile il venerdì, sabato e domenica dalle 14.00 alle 18.00, con apertura straordinaria lunedì 6 aprile 2026 (Pasquetta) nei medesimi orari.

L’ingresso è incluso nel biglietto di accesso al castello.

ANDREA CARNINO

Informazioni: castello@comune.susa.to.it

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Didattica e scuole: didatticacastellosusa@gmail.com

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