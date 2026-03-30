Provinciali Biella,  (PD): “Una vittoria di serietà, credibilità e lavoro”

30 marzo 2026 – “L’affermazione del centrosinistra alle elezioni provinciali di Biella rappresenta un segnale politico importante, che premia la credibilità delle nostre amministratrici e dei nostri amministratori e il lavoro paziente svolto, in questi anni, sui territori” dichiarano la Presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Gianna Pentenero, e la Consigliera regionale Pd biellese Emanuela Verzella, a nome dell’intero Gruppo Pd in Consiglio regionale.

“La vittoria di Ramella conferma che quando si costruiscono proposte serie, inclusive e radicate nelle comunità, i risultati arrivano. Ramella è stato capace di intercettare con pragmatismo e competenza tanti mondi, non soltanto quelli riconducibili al centrosinistra e l’ha fatto con un’attenzione costante riservata ai Comuni e alle esigenze concrete dei cittadini, attraverso la mediazione dei loro amministratori” aggiungono le Consigliere regionali Pd.

“A Ramella vanno le nostre congratulazioni e l’augurio di buon lavoro: la Provincia ha bisogno di stabilità, visione e capacità amministrativa, e siamo certi che saprà garantirle. Questo risultato rafforza l’impegno del Partito Democratico nel costruire alternative credibili e nel riportare al centro i bisogni reali dei territori piemontesi. Il lavoro da fare è ancora tanto, ma la strada è quella giusta: insieme ai sindaci, insieme alle comunità locali, con l’obiettivo di non lasciare indietro nessuno” concludono Pentenero e Verzella.

IL TORINESE