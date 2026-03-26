Quattro arresti per la rapina col taser

L’AGGRESSIONE ERA AVVENUTA IL 7 GIUGNO SCORSO NEL QUARTIERE

MIRAFIORI. LA VITTIMA, UN UOMO DI 40 ANNI RESIDENTE IN FRANCIA

Si erano dati appuntamento in Strada del Drosso, nel quartiere di Mirafiori sud, la sera del 7 giugno

2025, vittima e aggressori – quest’ultimi quattro, tutti di origine nordafricana e tra i 46 e i 36 anni –

per concludere “affari” di non precisata natura.

Durante l’incontro però, improvvisamente, i quattro uomini avrebbero inizialmente tentato di

costringere la vittima (un cittadino del Camerun e residente in Francia) a salire a bordo di

un’autovettura. Al rifiuto opposto dall’uomo, gli indagati avrebbero posto in essere una violenta

aggressione, colpendolo ripetutamente con pugni e calci e utilizzando uno storditore elettrico al fine

di impedire alla vittima ogni possibile reazione. L’aggressione, interrotta solo grazie all’intervento

di una residente affacciatasi dalla finestra allarmata delle grida, ha permesso al gruppo di

impossessarsi di diversi effetti personali, tra cui 270 euro, documenti di identità, carta di credito,

monili d’oro e il telefono cellulare, per poi darsi alla fuga.

Il quarantenne, dopo essere stato dimesso dall’ospedale con 7 giorni di prognosi, era

successivamente rientrato in Francia, mentre i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia

Torino Mirafiori – coordinati dalla Procura di Torino – hanno sin da subito avviato le indagini

raccogliendo telecamere di videosorveglianza, testimonianze e analisi tecniche. Evidenze

investigative che hanno portato gli investigatori a raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei

confronti dei quattro indagati, per i quali la Sezione G.I.P. del Tribunale di Torino ha disposto

l’emissione della custodia cautelare in carcere.

Nel corso delle indagini, i militari hanno inoltre constatato che uno dei quattro indagati avrebbe

anche tentato di effettuare un acquisto online con la carta di credito della vittima.

Durante l’esecuzione dell’ordinanza, notificata le settimane scorse, i Carabinieri hanno rinvenuto e

sequestrato – nell’abitazione di uno degli indagati- uno storditore elettrico ritenuto compatibile con

quello utilizzato durante il violento pestagg

IL TORINESE