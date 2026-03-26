Furto con esplosivo al bancomat Unicredit

Nel corso della nottata, alle 3.30 circa, in via Braccini di Robassomero (TO), ignoti hanno fatto esplodere mediante ordigno cd “marmotta” il bancomat della locale agenzia UNICREDIT fuggendo subito dopo nelle vie limitrofe. Refurtiva in corso di quantificazione; accertamenti tecnici sull’edificio danneggiato; indagini in corso dei carabinieri di Venaria.

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