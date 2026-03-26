Torino e provincia: vento forte e incendi

Sono ore particolarmente difficili nel territorio torinese, dove il vento intenso sta favorendo la diffusione di diversi incendi e complicando il lavoro dei soccorritori.

L’emergenza più rilevante interessa l’area della Vauda, tra San Carlo Canavese e Front, dove da ieri si è sviluppato un vasto incendio boschivo ancora attivo. Le fiamme avanzano rapidamente, alimentate dalle raffiche di föhn e dalla vegetazione secca, e risultano visibili anche a chilometri di distanza, con una densa colonna di fumo osservabile perfino dal capoluogo. Sul posto sono impegnati vigili del fuoco, squadre antincendio boschivo e forze dell’ordine, concentrati soprattutto nella difesa di abitazioni isolate e strutture rurali minacciate dal fuoco. Le operazioni restano complesse a causa del vento, che cambia direzione e intensità rendendo instabile il fronte dell’incendio.

Le condizioni meteorologiche stanno incidendo su tutta la provincia di Torino. Il föhn soffia con forza sia in pianura sia nelle valli, creando un contesto favorevole allo sviluppo e alla propagazione dei roghi. In questo periodo dell’anno, caratterizzato da terreni asciutti e vegetazione facilmente infiammabile, anche piccoli focolai possono trasformarsi rapidamente in incendi di ampie dimensioni.

Oltre al rogo principale, nella giornata si sono verificati altri episodi: tra questi un incendio in un locale nella zona di Lanzo Torinese, accompagnato da un intenso sviluppo di fumo, e diversi interventi minori in varie aree della provincia, spesso collegati proprio alle raffiche di vento.

Le autorità mantengono alta l’attenzione e invitano la popolazione alla massima cautela, evitando comportamenti che possano innescare nuovi incendi. La situazione resta in continua evoluzione e le prossime ore saranno decisive per contenere le fiamme e limitare eventuali ulteriori danni al territorio.

IL TORINESE