“Il giardino delle Arti” conquista Carmagnola

ORTOFLORA & NATURA, 36esima mostra mercato regionale

Sabato 11 e domenica 12 aprile prossimi, dalle 9 alle 19. 30, si terrà a Carmagnola la 36esima edizione della mostra mercato regionale del settore florovivaistico ed orticolo intitolata “I giardini delle arti”, presso i giardini del castello e i Giardini Unità d’ Italia. È a ingresso libero.

Il Comune e la Pro Loco di Carmagnola organizzano la 36esima edizione di Ortoflora & Natura , mostra mercato tra le più importanti in Piemonte per ciò che riguarda le produzioni del settore florovivaistico e orticolo, oltre che per arredi e attrezzature da orto e da giardino.

Il tema scelto per questa edizione è “I giardini delle Arti”, un’edizione che celebra la bellezza, la creatività, la natura e l’arte in tutte le sue forme, dove il mondo del florovivaismo si intreccia alla cultura, allo spettacolo e alle tradizioni del territorio.

La rassegna si sviluppa in ampi spazi del centro cittadino, nei giardini del castello nei Giardini Unità d’Italia, che ospiteranno stand di espositori provenienti da Piemonte, Liguria, Lombardia e Sicilia, con piante, fiori, attrezzature e arredi per orti e giardini.

A fare da collegamento tra le due aree florovivaistiche sarà la Società Orticola di Mutuo Soccorso “Domenico Ferrero”, con i suoi prodotti locali di alta qualità.

In via Silvio Pellico , davanti al Comune, spazio alla tradizione con rievocazioni storiche della semina, laboratorio del salone e intreccio di ceste di vimini. Le due giornate saranno arricchite da performance teatrali e musicali, mostre fotografiche e presentazioni di libri.

Tutte le aree sono ad ingresso libero. I visitatori troveranno degustazioni con il primaverile Ravanin e altri prodotti del territorio, il lancio del contesto “Peperone urbano”, laboratori didattici per bambini e famiglie e il Mercatino dell’Artigianato in viale Garibaldi, presente sia sabato sia domenica.

Nella sola giornata di domenica 12 aprile , via Valobra ospiterà le bancarelle del mercato ambulante, in viale Matteotti e piazza IV Martiri, dove si terrà il mercatino, mostra mercato dell’antiquariato e dei generi di riuso. Nei Giardini del Castello si svolgerà un spettacolare esibizione di rapaci in volo.

Gli allestimenti floreali lungo il percorso della manifestazione saranno curati dai vivaisti Carmagnolesi.

Sarà un intenso fine settimana in cui si potrà vivere il bellissimo centro storico di Carmagnola, come un giardino a cielo aperto, ricco di colori, profumi e atmosfere primaverili.

Tradizione, gusto e territorio si incontreranno grazie alla collaborazione tra la Pro Loco Carmagnola e l’Istituto Baldessano Roccati, sezione Agraria, che fornirà il primaverile Ravanin ( ravenello) per le tradizionali degustazioni di prodotti del territorio fino a esaurimento scorte. Uno spazio sarà dedicato alle eccellenze enogastronomiche del territorio a cura della Società Orticola di Mutuo Soccorso Domenico Ferrero .

Ad Ortoflora & Natura verrà lanciata la quinta edizione del contest“ Peperone urbano”, in avvicinamento alla 77esima Fiera Nazionale del Peperone, a cura del Consorzio del Peperone di Carmagnola.

Si tratta di una simpatica e giocosa sfida di coltivazione biologica del Peperone tra i produttori del Consorzio e chiunque voglia cimentarsi nel coltivare il celebre ortaggio nei propri balconi e giardini. Le piantine di peperone verranno consegnate a scuole, associazioni e cittadini. È gradita e consigliata la prenotazione. Le piante verranno valutate e premiate domenica 30 agosto, durante il tradizionale Concorso del Peperone nel contesto della 77esima Fiera Nazionale.

Sabato 11 aprile prossimo, in collaborazione con Turismo Torino, Ortoflora & Natura sarà tappa protagonista di “Gravel di fiore in fiore”, pedalata cicloescursionistica che, partendo da Torino, attraversa l’Oltre collina Torinese alla scoperta delle eccellenze florovivaistiche e gastronomiche del territorio.

Il percorso di 100 km, di difficoltà intermedia, con dislivello di 500 metri, toccherà la straordinaria fioritura di Messer Tulipano nel parco del castello di Pralormo e farà tappa a Carmagnola, per visitare la mostra mercato, prima di rientrare a Torino.

Il gruppo sarà guidato da accompagnatori cicloturistici, con quota di partecipazione inclusiva di ingressi e degustazioni lungo il percorso.

Per informazioni e iscrizioni info@gravelgarage.it

Mara Martellotta

IL TORINESE