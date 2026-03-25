Bravi (PdF): “La Famiglia si riconferma il cuore della società”

Alla conclusione della “Settimana con la Famiglia 2026” promossa dal Forum Famiglie Piemonte

Riceviamo e pubblichiamo

«Giunti al termine della “Settimana con la Famiglia 2026” (13-22.03.2026) promossa per il 4° anno dal Forum Famiglie Piemonte, mi sembra di poter dire che la Famiglia si riconferma il cuore della società – dichiara Carlo Bravi, del Popolo della Famiglia (PdF) Piemonte – e mi sento di ringraziare lo stesso Forum e le quindici associazioni che lo compongono per il notevole impegno organizzativo messo in atto nella ventina di eventi in calendario, nel corso dei quali è emersa una notevole ricchezza di contenuti e di proposte».

«Ancora una volta – prosegue Bravi – questa Settimana ha saputo mettere in luce la centralità della Famiglia nella nostra società, affrontando con competenza e passione molteplici tematiche: dall’educazione dei figli al sostegno alle fragilità, dalla dimensione relazionale alla solidarietà tra generazioni, fino alle sfide culturali e sociali del nostro tempo. Le diverse iniziative proposte dalle associazioni aderenti hanno rappresentato un’occasione preziosa di incontro, riflessione e crescita per tante persone».

«Partecipando personalmente a molti degli appuntamenti in programma», ha soggiunto Bravi «ho potuto toccare con mano l’importanza vitale dei temi dell’adozione e dell’affido familiare, specificamente approfonditi in questa edizione 2026 della Settimana, anche attraverso la promozione del Progetto C.A.S.A. (acronimo per “Comunità, Alleanze, Solidarietà, Accoglienza”; https://www.forumfamiglie.org/2025/06/28/progettto-casa-comunita-alleanze-e-solidarieta-per-accoglienza/). Tale progetto, promosso in primis dal Forum Famiglie, punta a diffondere una vera cultura dell’accoglienza del minore in famglia, tessendo una rete di mutuo aiuto tra famiglie, associazioni ed istituzioni la quale mette al centro il bene del minore e il diritto di ogni bambino a crescere in un ambiente familiare. Il Progetto C.A.S.A. è fondato su tre pilastri: sensibilizzare la società sul valore dell’affido e dell’adozione, formare famiglie e operatori su tali temi, e accompagnare concretamente i percorsi di accoglienza. Uno strumento per sostenere chi apre la propria porta a un minore, trasformando la fragilità in una risorsa sociale».

«E’ però necessario – precisa Bravi – rafforzare l’impegno a favore dei valori che alla Famiglia sono strettamente legati: la difesa della Vita – con il sostegno alla natalità ed alla maternità, nonché alla vita fragile e terminale mediante le cure palliative – e della Libertà educativa dei genitori per i propri figli, con il sostegno alle scuole paritarie e parentali, ed il contrasto a derive ideologiche come la promozione cosiddetta “fluidità di genere”, che rischiano di generare confusione soprattutto nelle nuove generazioni».

«Il Popolo della Famiglia Piemonte – conclude Bravi – rinnova la propria disponibilità a collaborare con tutte le realtà che operano in questo ambito, nella convinzione che solo attraverso un’alleanza ampia e convinta tra tali attori sia possibile valorizzare la Famiglia come cellula fondamentale della nostra società».