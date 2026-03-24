Delmastro si dimette

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, biellese, si è dimesso dopo un colloquio con il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Comunica l’Ansa che anche la capo di gabinetto del ministero della Giustizia Bartolozzi ha dato le sue dimissioni. Delmastro, che lascia per la vicenda che lo ha visto socio in un ristorante con la figlia di un pregiudicato, si dice del tutto estraneo a questioni illecite.

IL TORINESE