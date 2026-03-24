E’ ricoverato al Regina Margherita in codice giallo il bambino di cinque anni investito oggi mentre attraversava la strada su un monopattino. L’incidente è avvenuto in via Lessona, angolo corso Monte Grappa. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda zero.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Bimbo di 5 anni investito sul monopattino
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Attraversava la strada a bordo di un monopattino ed è stato investito: bambino di 5 anni
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