Paolo Ferrero segretario provinciale di rifondazione comunista ha dichiarato: “La vittoria del popolo della Costituzione si delinea schiacciante per numero dei votanti e percentuale dei no. È la dimostrazione che su una scelta netta di difesa delle garanzie costituzionali la maggioranza del popolo italiano ha le idee chiarissime e le destre sono minoranza nel paese. Bene, si tratta di un grande risultato da festeggiare: come un decennio fa bloccammo Renzi oggi fermiamo la Meloni. Tutti in piazza a festeggiare perche la Costituzione deve essere attuata e non manomessa!”Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Ferrero (Prc): “La vittoria del popolo della Costituzione”
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