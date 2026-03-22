Negozio in fiamme a Torino: sei intossicati

Un incendio è divampato in un negozio in via Saluzzo a Torino. Il fumo è salito ai piani superiori e sei persone sono state portate in ospedale lievemente intossicate. Sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118 di Azienda Zero.

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