La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

SOMMARIO: Fallaci, Terzani e Trump – L’eterno dilemma dell’autonomia della Magistratura – “Dio distrugga Israele” – Lettere

Fallaci, Terzani e Trump

Pochi si sono ricordati dell’anniversario della morte di Oriana Fallaci , grande giornalista e donna coerente e coraggiosa mancata nel 2006. La sua “rabbia e l’orgoglio“ ha aiutato molti a capire le radici profonde del terrorismo islamico e della necessità di non cedere alle minacce nei confronti dell’ Occidente. Nessuno ha avuto il coraggio, salvo forse qualche estremista ignorante, di evocare il suo nome in riferimento a quanto sta accadendo in Iran dove gli Stati Uniti, per l’incapacità di Trump, si sono lasciati impelagare in una vicenda che difficilmente avrà un lieto fine di natura politica e potrà invece, quasi certamente, generare un’ immigrazione incontrollabile di profughi e determinare pericoli reali di terrorismo fanatico in Europa. Oriana che conobbi di persona, era una donna colta che da buona toscana amava Machiavelli. Una volta parlammo anche del Segretario fiorentino e del suo realismo politico coniugato all’utopia – allora – di liberare l’Italia dagli stranieri . Machiavelli analizzava l’essere, pur ipotizzando un dover essere.

Il suo “eroe”, il Duca Valentino fallì, anzi “ruinò ‘perché manco’ di preveggenza. Credo che Oriana viva sarebbe ferocemente contro il miliardario americano senza cultura politica che si rivela un farneticante che rischia la terza guerra mondiale senza neppure accorgersi. Certo lui non ha letto Machiavelli neppure in versione Wikipedia. L’altro giorno in Tv ho seguito un’interessante trasmissione dedicata ad un altro fiorentino, Tiziano Terzani, che non mi è mai stato simpatico soprattutto per le sue polemiche contro Oriana. Giustamente il prof. Cardini mise in evidenza che i due erano “faziosamente toscani senza moderazione alcuna”. Sono stato indotto ad approfondire le opere di Terzani che venne scoperto come giovane giornalista da Ferruccio Parri all’ “Astrolabio” (che fu concorrente del “ Mondo “ di Pannunzio), altro motivo che rafforza la mia scarsa simpatia per lui e per tutti gli ex azionisti finiti a fare i compagni di strada del PCI, se non i suoi “utili idioti“, come si diceva un tempo. Ma va detto che Terzani, uomo di sinistra, ebbe il coraggio di denunciare con totale fermezza i massacri in Cambogia e in Cina , rifiutando in blocco il sistema comunista che si rivelava “nemico dell’umanità“. Il suo anticomunismo nato direttamente sul campo e ‘ cosa apprezzabile perché constatato di persona, viaggiando , quindi senza deduzioni ideologiche. L’ultimo Terzani si impegnò fortemente per la pace, provvisto di una cultura che andava ben oltre il fragile e pallido pacifismo nostrano di Aldo Capitini e dei suoi seguaci. La pace per Terzani non era una chimera ideologica , ma rappresentava l’unica modalità di sopravvivenza dell’ umanità . Non dico cosa potrebbe dire di Trump Terzani, perché appare scontato il suo “disprezzo” (uso una parola a lui congeniale) per il presidente americano che gli sarebbe apparso un tragico clown che mette a repentaglio la vita di milioni di uomini, magari credendo di meritare il Nobel per la pace.

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L’eterno dilemma dell’autonomia della Magistratura In Italia si discute da 80 anni dell’ autonomia e sulla indipendenza della magistratura , un argomento che genera i duelli all’ultimo sangue di questi giorni. E’ un eterno dilemma. Molti hanno fatto polemiche strampalate che rivelano la loro inesistente cultura giuridica anche solo di base. Altri hanno dimostrato di non conoscere la storia. Tutti parlano e scrivono a ruota libera di temi che non conoscono. Solo così si spiega la confusione che si è generata e che non aiuta a capire un tema complesso eppure molto importante per una democrazia liberale o almeno non troppo illiberale. A far capire il problema dell’indipendenza della Magistratura intesa come potere autonomo dello Stato è l’episodio del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, il monarchico Pilotti, che all’apertura dell’anno giudiziario 1947 ignorò la presenza del capo provvisorio dello Stato De Nicola e non fece neppure un cenno del capo o un semplice riferimento a De Nicola e alla nascita della Repubblica del giugno 1946. L’atteggiamento del procuratore Pilotti creò scandalo e suscitò un dibattito infuocato all’assemblea costituente al quale prese parte Piero Calamandrei che disse che quell’episodio lo induceva a non essere favorevole all’ “indipendenza assoluta“ dei magistrati come non lo fu neppure Togliatti che avrebbe anzi voluto l’eleggibilità dei magistrati in nome della sovranità popolare. Calamandrei fu per in ‘autonomia dei magistrati temperata dal fatto che il presidente della Repubblica presiedesse il CSM che oltre ai togati doveva avere anche membri laici eletti dal Parlamento. I comunisti prevedevano inizialmente un CSM sottoposto al ministero della Giustizia. L’episodio del procuratore Pilotti che offese, ignorandolo, il Capo dello Stato ,rende ancora oggi assai bene l’idea estrema di un magistrato del tutto autoreferenziali di cui c’è traccia assai eloquente anche oggi. Il ministro comunista della Giustizia Gullo, succeduto a Togliatti, rimosse Pilotti, ma lo nominò magistrato delle Acque con lo stesso grado e stipendio del Procuratore generale. Un episodio eloquente anche per la rimozione ricompensata con un incarico che Pilotti accettò di buon grado. .

“Dio distrugga Israele” Ho dei forti dubbi sulla politica e sulla guerra di Netanyahu che però non incrinano la mia storica vicinanza ad Israele, rinnegata da vergognosi apostati come Anna Foa e Gad Lerner, per non parlare di Moni Ovada che non ho mai neppure seriamente considerato. Che adesso Il presidente Erdogan, un dittatore che fa parte della NATO ,chieda senza mezzi termini che sia Dio stesso a distruggere Israele, mi appare così mostruoso da farlo considerare un alleato dell’ Iran che vuole eliminare dalla faccia della terra Israele, come Hitler voleva eliminare il popolo ebreo. Questo antisemitismo va denunciato e combattuto. E’ quello che ha guidato i Pro Pal e i fessi doro che li hanno seguiti. Trump è a sua volta un personaggio inaffidabile e inadeguato, iracondo e irrazionale, preda di una visione guerresca in cui la politica e la diplomazia sono bandite. Siamo in un mondo in cui prevalgono i violenti, gli irrazionalisti, i dittatori. Credo di dover dire: Dio salvi il mondo e salvi i suoi abitanti dal disastro e dalla morte. . LETTERE scrivere a quaglieni@gmail.com . Un piccolo oltraggio al grande Conte Incuriosito dal suo ricordo di Maurizio Corgnati ho acquistato su una bancarella il libro del regista su Cavour che lei ha segnalato. Concordo sui contenuti e sul giudizio che lei ne dà, ma la veste editoriale è davvero pessima perché le fotografie delle lettere autografe di Cavour sono illeggibili. E si tratta di un libro edito con un contributo pubblico. La veste editoriale è approssimativa, direi casalinga. Capisco perché Lei ha scritto che Corgnati ha scelto male l’editore. Filippo De Angeli Ho ripreso in mano il libro ed è davvero scadente. Un piccolo oltraggio al grande Conte da parte di un editore che si vanta di difendere niente di meno che la storia piemontese. . Testimonial referendari Cosa ne pensa di attori e cantanti che si pronunciano pubblicamente per il referendum? Mi sembra che la loro opinione non sia attendibile. Tino Busi Concordo sul fatto che attori e cantanti non siano molto ferrati sui temi giuridici , ma anche tanti politici non sono preparati . Forse non lo sono neppure tanti elettori , ma queste sono le regole del suffragio universale. Non possiamo pesare i voti, ma dobbiamo limitarci a contarli. Certamente molti testimonial non sono affidabili. Il problema è facilmente risolvibile. Basta non stare ad ascoltarli . Più problematico resta il voto di chi non sa. Ma anche il voto di chi sa non è di per sé così positivo. Non dovremmo mai dimenticare – senza pretendere di risolvere il problema – che molte dittature sono nate dal voto popolare. Per questo motivo esiste la democrazia delegata ai Parlamenti. Ma spesso nei parlamenti siedono persone non preparate. In passato anche cantanti ed attori sono diventati onorevoli.

IL TORINESE