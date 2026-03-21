Frenata Juve!

La Juventus rallenta la sua corsa e si ferma tra le mura amiche contro il Sassuolo. Dopo due vittorie consecutive, i bianconeri non vanno oltre il pareggio, perdendo un’occasione importante nella lotta per un posto in Champions League.

La squadra di Luciano Spalletti costruisce molto e tira più degli avversari, ma manca di concretezza sotto porta. Un limite che si rivela decisivo:al vantaggio bianconero di Yildiz il Sassuolo non perde la testa e resta in partita colpendo con Pinamonti, sfruttando così una delle poche occasioni create.

Nel finale arriva anche l’episodio che poteva cambiare tutto: calcio di rigore per la Juve, ma Locatelli calcia male e trova la risposta di Muric.

Un pari che lascia l’amaro in bocca e che potrebbe pesare: alle spalle, Como, Roma e Atalanta restano pronte ad approfittarne. Per la Juventus, ora, ogni passo falso può fare la differenza.

Enzo Grassano

IL TORINESE