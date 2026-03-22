Derthona DUE.ZERO 2026

28 – 29 – 30 marzo 2026

Museo Orsi – Via Emilia, 446, Tortona (AL)



Derthona Due.Zero è l’appuntamento annuale dedicato al Derthona Timorasso DOC Colli Tortonesi, il grande bianco piemontese che ha conquistato critici e appassionati. Tre giornate imperdibili per scoprire in anteprima le nuove annate direttamente dai produttori, con degustazioni, incontri e approfondimenti.

Elenco aziende e mappa

Cosa ti aspetta?

Anteprima annate Derthona Timorasso DOC Colli Tortonesi

Degustazione di numerose etichette Derthona

Incontro diretto con i produttori dei Colli Tortonesi

Confronti e approfondimenti sul territorio e sull’evoluzione del vitigno

sul territorio e sull’evoluzione del vitigno Occasioni di networking per operatori del settore e appassionati

Sabato 28 marzo , ore 10:00 – 18:00

Aperto al Pubblico – Ingresso € 20,00

Aperto ad operatori di settore e associazioni di sommellerie Ingresso € 15,00 – Accredito

Masterclass, h16:00 – Registrazione

Domenica 29 marzo , ore 10:00 – 18:00

Aperto al Pubblico – Ingresso € 20,00

Aperto ad operatori di settore e associazioni di sommellerie Ingresso € 15,00 – Accredito

Masterclass, h16:00 – Registrazione

Lunedì 30 marzo , ore 11:00 – 16:00

Riservato esclusivamente agli operatori di settore e stampa

Verranno chiesti € 5,00 di cauzione, che verrà restituita all’uscita, alla riconsegna del bicchiere.

Registrazioni

Accredito stampa

Accredito operatori di settore e associazioni di sommellerie

Registrazione Masterclass Sabato 28 marzo, h16:00

Registrazione Masterclass Domenica 29 marzo, h16:00

Derthona Due.Zero si inserisce nel progetto di cooperazione “L’Isola dei Bianchi del Piemonte: la sua filiera”, volto a sviluppare un modello innovativo di filiera corta multiprodotto, per valorizzare le eccellenze dei Colli Tortonesi. Saranno infatti protagonisti, non solo i vini, ma anche i prodotti locali, quali salumi e Salame Nobile del Giarolo, Ortolana Derthona e conserve di verdure, formaggi e formaggio Montebore, pesche di Volpedo e relative marmellate e confetture, fragole, ciliegie di Garbagna, tutti riuniti in un paniere territoriale coerente, al fine di promuovere un’offerta integrata e riconoscibile a livello regionale e nazionale.

Informazioni di contatto

Tel: +39 392-0316625 Mail: info@collitortonesi.com Pec: consorziocollitortonesi@legalmail.it Indirizzo: Via Isidoro da Tortona 1, TORTONA 15057 (AL)

ALLA PROSSIMA !

LUCA GANDIN

IL TORINESE