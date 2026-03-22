Derthona DUE.ZERO 2026

28 – 29 – 30 marzo 2026
Museo Orsi – Via Emilia, 446, Tortona (AL)
Derthona Due.Zero è l’appuntamento annuale dedicato al Derthona Timorasso DOC Colli Tortonesi, il grande bianco piemontese che ha conquistato critici e appassionati. Tre giornate imperdibili per scoprire in anteprima le nuove annate direttamente dai produttori, con degustazioni, incontri e approfondimenti.
Elenco aziende e mappa
Cosa ti aspetta?
- Anteprima annate Derthona Timorasso DOC Colli Tortonesi
- Degustazione di numerose etichette Derthona
- Incontro diretto con i produttori dei Colli Tortonesi
- Confronti e approfondimenti sul territorio e sull’evoluzione del vitigno
- Occasioni di networking per operatori del settore e appassionati
Sabato 28 marzo, ore 10:00 – 18:00
- Aperto al Pubblico – Ingresso € 20,00
- Aperto ad operatori di settore e associazioni di sommellerie Ingresso € 15,00 – Accredito
- Masterclass, h16:00 – Registrazione
Domenica 29 marzo, ore 10:00 – 18:00
- Aperto al Pubblico – Ingresso € 20,00
- Aperto ad operatori di settore e associazioni di sommellerie Ingresso € 15,00 – Accredito
- Masterclass, h16:00 – Registrazione
Lunedì 30 marzo, ore 11:00 – 16:00
- Riservato esclusivamente agli operatori di settore e stampa
Verranno chiesti € 5,00 di cauzione, che verrà restituita all’uscita, alla riconsegna del bicchiere.
Registrazioni
- Accredito stampa
- Accredito operatori di settore e associazioni di sommellerie
- Registrazione Masterclass Sabato 28 marzo, h16:00
- Registrazione Masterclass Domenica 29 marzo, h16:00
Derthona Due.Zero si inserisce nel progetto di cooperazione “L’Isola dei Bianchi del Piemonte: la sua filiera”, volto a sviluppare un modello innovativo di filiera corta multiprodotto, per valorizzare le eccellenze dei Colli Tortonesi. Saranno infatti protagonisti, non solo i vini, ma anche i prodotti locali, quali salumi e Salame Nobile del Giarolo, Ortolana Derthona e conserve di verdure, formaggi e formaggio Montebore, pesche di Volpedo e relative marmellate e confetture, fragole, ciliegie di Garbagna, tutti riuniti in un paniere territoriale coerente, al fine di promuovere un’offerta integrata e riconoscibile a livello regionale e nazionale.
Informazioni di contatto
Tel: +39 392-0316625Mail: info@collitortonesi.comPec: consorziocollitortonesi@legalmail.itIndirizzo: Via Isidoro da Tortona 1, TORTONA 15057 (AL)
ALLA PROSSIMA !
LUCA GANDINLeggi qui le ultime notizie: IL TORINESE