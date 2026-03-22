Furto al supermercato, fermati da un agente della Polizia locale fuori servizio

In fuga dopo un furto al supermercato sono stati seguiti e fermati da un agente della Polizia Locale di Torino fuori servizio. È accaduto nel primo pomeriggio di lunedì 16 marzo, in corso Sebastopoli.

L’agente del Reparto Radiomobile si trovava nel parcheggio di un supermercato quando ha visto due uomini correre fuori dall’esercizio commerciale con una borsa in mano mentre una addetta alle vendite chiedeva a gran voce aiuto. A quel punto ha deciso di intervenire e li ha seguiti con l’auto, dove aveva nel frattempo fatto salire un altro dipendente dell’esercizio commerciale, accorso all’esterno, che lo ha messo a conoscenza della dinamica del furto. I ladri si sono dati alla fuga, gettando via la refurtiva. Continuando a seguire i movimenti dei ladri, l’agente ha allertato la centrale operativa che inviato sul posto alcune pattuglie del Radiomobile e del Reparto Operativo Speciale. I ladri, ormai lontani dal primo tentativo di furto e ignari di essere seguiti, si sono così avvicinati ad un altro supermercato, sempre nel quartiere di Santa Rita, con lo stesso intento. Uno è rimasto fuori a “fare il palo”, mentre l’altro è entrato nel punto vendita. Nel frattempo sono sopraggiunti i rinforzi e gli agenti, insieme col collega fuori servizio, hanno così fermato i due uomini, italiani di 31 e 45 anni, mentre stavano per mettere a segno il secondo furto. La refurtiva del primo “colpo”, poi recuperata, consisteva in numerosi tagli di parmigiano, per un valore di circa 200 euro. I due uomini, portati negli uffici di via Bologna, sono stati denunciati per furto (art 624 c.p.) in concorso (art. 110 c.p.).

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