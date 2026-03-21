Filetti di pesce ai pinoli

Note di gusto insolite per questa semplice e leggera ricetta di pesce che, con pochi ingredienti e pochi minuti, vi permetterà di portare in tavola un secondo fresco e gustoso adatto alle calde giornate estive.

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Ingredienti



Filetti di pesce (varietà a piacere)

Poca farina bianca

1 limone

20gr. di pinoli

10 olive verdi denocciolate

1 cucchiaio di olio

1 noce di burro

Poco vino bianco secco

Sale e pepe q.b.

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In una larga padella tostare i pinoli con un cucchiaio di olio, tenere da parte. Tagliare le olive a rondelle.

Infarinare i filetti nella farina bianca e lasciar rosolare in padella con una noce di burro, sfumare con il vino bianco, cospargere con la buccia grattugiata del limone, lasciar cuocere un paio di minuti e aggiustare di sale e pepe. Aggiungere al pesce le olive ed i pinoli, lasciar insaporire brevemente e servire con una fresca insalata verde.



Paperita Patty

IL TORINESE