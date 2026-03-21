Filetti di pesce ai pinoli

Note di gusto insolite per questa semplice e leggera ricetta di pesce che, con pochi ingredienti e pochi minuti, vi permetterà di portare in tavola un secondo fresco e gustoso adatto alle calde giornate estive.
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Ingredienti
Filetti di pesce (varietà a piacere)
Poca farina bianca
1 limone
20gr. di pinoli
10 olive verdi denocciolate
1 cucchiaio di olio
1 noce di burro
Poco vino bianco secco
Sale e pepe q.b.
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In una larga padella tostare i pinoli con un cucchiaio di olio, tenere da parte. Tagliare le olive a rondelle.
Infarinare i filetti nella farina bianca e lasciar rosolare in padella con una noce di burro, sfumare con il vino bianco, cospargere con la buccia grattugiata del limone, lasciar cuocere un paio di minuti e aggiustare di sale e pepe. Aggiungere al pesce le olive ed i pinoli, lasciar insaporire brevemente e servire con una fresca insalata verde.
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Paperita Patty