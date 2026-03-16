Sospesa l’attività di un ristorante a Borgo Dora

La Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi di controllo amministrativo sugli esercizi pubblici, ha effettuato un controllo congiunto con il personale dell’ALS Torino presso un ristorante situato in via Borgo Dora.

Nel corso dell’attività, gli agenti del Commissariato di P.S. “Dora Vanchiglia”, unitamente al personale dell’Ufficio Igiene dell’ASL Torino, hanno eseguito un sopralluogo all’interno dell’esercizio commerciale riscontrando la presenza di prodotti alimentari mal conservati e privi di etichettatura attestante la provenienza, nonché carenze igienico-sanitarie nelle aree destinate alla preparazione degli alimenti.

Alla luce delle irregolarità emerse, è stata disposta la sospensione immediata dell’attività fino al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente e al titolare dell’esercizio è stata, inoltre, contestata una sanzione amministrativa pari a 1000 euro ai sensi della normativa europea in materia di sicurezza alimentare.

Dagli accertamenti effettuati è emerso inoltre che sull’attività commerciale, nel 2023, erano già stati effettuati due provvedimenti di sospensione per analoghe irregolarità.

IL TORINESE