Juventus Club Sordi: dodici anni di passione, amicizia e inclusione

Riceviamo e pubblichiamo

Il Juventus Club Sordi nasce con l’obiettivo di creare un punto di incontro per i tifosi bianconeri

sordi. Da dodici anni organizza iniziative e raduni durante l’anno per celebrare l’attività del club e

promuovere valori importanti come amicizia, sport, condivisione e accessibilità.

Organizzato dalla Casa di Bari Michele, il progetto è diventato nel tempo un vero punto di

riferimento per molti tifosi bianconeri sordi in tutta Italia.

Una guida dedicata

A guidare l’iniziativa sono Pietro Alfieri, capo responsabile del Juventus Club Sordi, e Arianna

Cosimi, collaboratrice regionale in Italia, che supporta attivamente i tifosi sordi del club

contribuendo con grande impegno e dedizione alla crescita dell’organizzazione.

Grazie allo spirito di collaborazione tra i membri, il club continua a crescere dimostrando grande

passione, rispetto e attaccamento ai colori bianconeri.

Il Juventus Club Sordi, nato dodici anni fa, rappresenta oggi una realtà importante per molti tifosi

sordi appassionati della Juventus FC.

Un raduno speciale a Torino

Dal 16 al 18 maggio 2026, Torino ha ospitato un raduno speciale dedicato al divertimento,

all’incontro tra amici e alla celebrazione del dodicesimo anniversario del progetto.

All’evento hanno partecipato 484 tifosi membri della Juventus, provenienti da diverse realtà

territoriali e dai club regionali affiliati, tutti uniti dall’amore per i colori bianconeri e dalla voglia di

vivere momenti indimenticabili insieme.

Il raduno ha offerto un ricco programma di attività, tra cui visite guidate, momenti conviviali e

occasioni di festa, rafforzando i legami tra i partecipanti e lo spirito di appartenenza al club.

Particolare attenzione è stata dedicata all’accessibilità presso l’Allianz Stadium, simbolo della

passione juventina e di una partecipazione aperta a tutti i tifosi.

Sguardo al futuro

La Casa di Bari Michele guarda al futuro con l’obiettivo di migliorare ulteriormente il progetto,

garantendo ai soci del JOFC Sordi Bianconeri la possibilità di accedere ai biglietti per le partite

della Juventus in Serie A, UEFA Champions League e Coppa Italia.

Un ringraziamento speciale va alla Casa di Bari Michele e a tutti i membri del Juventus Club Sordi

per aver organizzato la visita al Juventus Museum e allo Stadium Tour dell’Allianz Stadium, resa

ancora più speciale grazie al contributo di Antonio Bottari.

È stato un anno ricco di raduni e incontri indimenticabili per il gruppo del Juventus Club Sordi, che

continua a portare avanti con passione e dedizione la propria missione.

Il club ha inoltre partecipato a un incontro dedicato al progetto “Sordi, Tifosi della Juventus e

Accessibilità”, insieme all’Ente Nazionale Sordi – Regione Piemonte, confermando l’impegno

concreto per una partecipazione sempre più inclusiva.

L’obiettivo è chiaro: dimostrare che la disabilità può essere vissuta nella normalità attraverso la

passione per il calcio e l’amore per la Juventus, superando le barriere e promuovendo una vera

cultura dell’inclusione.

Club Juventus per tifosi Sordi

IL TORINESE