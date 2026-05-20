Nel cuore di Torino

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LE FOTO DEI LETTORI

In queste foto scattate da Isotta Meliga alcuni scorci del centro storico di Torino. Due immagini di piazza Carlina e  la Mole vista da via San Massimo.

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