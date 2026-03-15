Juve sempre più su: vittoria di misura a Udine

La Juventus continua il suo momento positivo e conquista tre punti pesanti sul campo dell’Udinese, imponendosi 1-0 al termine di una partita intensa e combattuta. La squadra guidata da Luciano Spalletti supera una trasferta complicata e sale momentaneamente al quarto posto in classifica.

Il primo tempo è equilibrato, molto fisico e giocato soprattutto a centrocampo. I bianconeri trovano però l’episodio giusto per sbloccare il match:Boga sfrutta al meglio un assist di Kenan Yildiz e firma il gol che decide la gara.

Nella ripresa la Juventus sembra chiuderla con la rete di Conceição, ma il VAR annulla tutto per un fuorigioco di Koopmeiners all’inizio dell’azione. L’Udinese prova ad aumentare la pressione nel finale, senza però riuscire a creare vere occasioni pericolose.

La Juve gestisce con ordine gli ultimi minuti e porta a casa una vittoria preziosa che conferma l’ottimo periodo di forma della squadra. Tre punti che pesano e che rilanciano con forza le ambizioni bianconere in classifica.

Enzo Grassano

IL TORINESE