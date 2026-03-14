Il Centro conta se detta l’agenda politica

LO SCENARIO POLITICO di Giorgio Merlo

Le elezioni politiche si avvicinano e all’orizzonte si staglia la costruzione di nuovi soggetti politici

in grado di condizionare nuovi ed eventuali equilibri. E, tra questi, immancabilmente riemerge la

necessità di rafforzare i luoghi politici centristi. Ovvero, nuovi partiti e movimenti centristi. O

all’interno delle attuali coalizioni maggioritarie o per conto proprio.

Ora, se vogliamo dirci la verità senza la solita ipocrisia e falsità, non possiamo non fare una

semplice osservazione. E cioè, il Centro – democratico, riformista e di governo – esiste se riesce

anche e soprattutto a dettare l’agenda politica. Lo diceva molti anni fa Carlo Donat-Cattin

parlando del dibattito all’interno della Democrazia Cristiana – tutt’altro mondo, come ovvio e

persino scontato – quando, riferendosi alla sua corrente, la sinistra sociale di Forze Nuove, diceva

semplicemente che nel suo partito, la Dc e quindi nell’intera politica italiana, contavi se riuscivi a

condizionare l’evoluzione della politica generale. E Donat-Cattin, tra l’altro, ci riusciva benissimo

anche solo con una corrente che si attestava attorno all’8% dei consensi all’interno del

corpaccione democristiano.

Ed è proprio all’interno di questa cornice che si inserisce, oggi, il ruolo e la funzione di un

potenziale e credibile Centro. Ora, è noto a tutti, ma proprio a tutti, che nell’attuale coalizione di

sinistra e progressista le forze centriste e riformiste sono del tutto marginali, ininfluenti, irrilevanti

ed inconsistenti. Per ragioni oggettive ed obiettive e non per mere argomentazioni polemiche. E

questo per una ragione persin troppo semplice da spiegare. E cioè, il cosiddetto “campo largo” è

oggi saldamente guidato, egemonizzato, diretto e governato da quattro sinistre: quella radicale e

massimalista del Pd della Schlein, quella populista e demagogica dei 5 stelle di Conte, quella

estremista ed ideologica del trio Fratoianni/Bonelli/Salis e quella classista e pan sindacale della

Cgil di Landini. Oltre, come la vicenda referendaria ha ampiamente confermato, all’ANM, a molti

movimenti della società civile, ai vari conduttori di alcuni talk televisivi e agli opinionisti che

vergano i commenti sula stampa amica e compiacente. Per il resto, per dirla con una felice

espressione di Goffredo Bettini, c’è posto solo sotto una “tenda”. Detta con parole più semplici, al

Centro è riservato solo un gentile “diritto di tribuna”.

Sul versante del centro destra, è sotto gli occhi di tutti che esiste un partito dichiaratamente

centrista, riformista e liberale, cioè Forza Italia. Ma è altrettanto evidente che la leadership politica,

carismatica e di governo di Giorgia Meloni è talmente forte ed incisiva che oscura qualsiasi altro

contributo. Certo, l’alleanza è di centro destra. Ma è evidente che anche da queste parti il Centro

– seppur non in misura così clamorosa come nella coalizione di sinistra e progressista – stenta a

condizionare e ad incidere credibilmente nella costruzione del progetto politico complessivo.

Per queste ragioni, semplici ma oggettive, l’unico spazio che ad oggi può garantire un

protagonismo politico, culturale e programmatico del Centro resta quello di costruire un luogo

politico e progettuale autonomo e distinto dai due schieramenti maggioritari. Un luogo che dovrà

essere autenticamente plurale, seccamente riformista e capace di dispiegare una vera cultura di

governo alternativa al massimalismo radicale, estremista e populista della sinistra e, al contempo,

distino e distante dalla destra sovranista e populista. Il tutto, per rifarsi ancora alla battuta iniziale

di Donat-Cattin, per cercare di riuscire a dettare l’agenda politica senza confusione, opportunismi

e trasformismi vari.

IL TORINESE