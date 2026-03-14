Giachino: Come sta Torino dopo 4 anni e mezzo di Giunta Lo Russo?

A un anno dal voto i partiti prendono posizione ma nessuno fa l’analisi su come sta Torino dopo 4 anni e mezzo di LORUSSO o dopo 33 anni di Giunte di sinistra.

Caro Direttore,

A un anno dalle elezioni comunali i partiti prendono posizione sul campo per partecipare al voto. Stranamente però nessuno che presenti i conti della Città. Come sta Torino dopo oltre 4 anni della Amministrazione LO RUSSO? Sta meglio o peggio di quattro anni fa ? Come sta Torino dopo 33 anni di Giunte di sinistra ? Sono le cose che qualsiasi amministratore di azienda presenta ai suoi azionisti alla Assemblea . Noi cittadini siamo gli azionisti della Torinospa. A un anno dalle elezioni comunali i partiti prendono posizione sul campo per partecipare al voto. Stranamente però nessuno che presenti i conti della Città. Come sta Torino dopo oltre 4 anni della Amministrazione LO RUSSO? Sta meglio o peggio di quattro anni fa ? Come sta Torino dopo 33 anni di Giunte di sinistra ? Sono le cose che qualsiasi amministratore di azienda presenta ai suoi azionisti alla Assemblea . Noi cittadini siamo gli azionisti della Torinospa.

Torino come dicono i sindacati e’ capitale della cassa integrazione, a Torino il 76% dei giovani e’ precario come ha detto il Cardinal Repole. A Torino come ha detto il Direttore della Caritas la povertà è in aumento. Il motore economico della Città oggi è più debole di 33 anni fa. Lo stesso Castellani che pure non ha mai voluto leggere bene i numeri, dice che Torino è ancora in una fase di transizione, cioè non ha ancora imboccato la nuova strada economica e sociale. Nel frattempo però le altre Città italiane sono andate più avanti, non solo Milano ma anche Bologna, che in vent’anni ci ha superato di venti punti. Il principale motore economico della nostra Città è andato in crisi e il Comune non ha fatto nulla per difenderlo. Prima la Appendino con il Governo giallorosso non hanno messo il golden power allorché la Fiat è stata venduta a Peugeot e poi quando l’Europa ha votato la delibera che puntava tutto sull’auto elettrica , Lo Russo ha sostenuto quella decisione votata anche dalla Schlein.

Martedì i moderati che da vent’anni sostengono le amministrazioni di sinistra si sono accorti che turismo, eventi e aerospazio non pareggiano ciò che abbiamo perso nel settore auro. In qualsiasi azienda privata gli azionisti a fronte di questi errori avrebbero già mandato a casa chi ha amministrato Torino negli ultimi trent’anni. Invece i moderati, ma non troppo, di Portas e il gruppetto di Demos oltre all’altro gruppetto dei renziani vogliono continuare ad appoggiare LO RUSSO nonostante il Sindaco per ingraziarsi la Schlein abbia detto che la sinistra deve fare la sinistra, dopo aver cercato di dialogare senza successo con Askatasuna e dopo aver rinsaldato i rapporti con la sinistra sinistra di AVS, contraria alla TAV e silente rispetto agli assalti alle stazioni ferroviarie e alla sede de La Stampa.