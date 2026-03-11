Vittoria Nallo (Iv): “No al ‘voucher-Balilla’ della Regione”

“Garantire il diritto allo sport e liste d’attesa ragionevoli”

Vittoria Nallo, capogruppo di Italia Viva in Regione, oggi in Commissione ha votato contro la proposta di legge regionale sull’orientamento sportivo presentata da FdI.

Secondo Nallo “È un testo che manca di basi scientifiche e chiude gli occhi davanti ai problemi reali che le famiglie affrontano per far fare sport ai propri figli. Spinge verso la competizione e la specializzazione precoce, mentre in età pre-adolescenziale lo sport deve basarsi sul gioco e sulla possibilità di provare attività diverse. Lo sport è essenziale per la crescita, ma la Regione non deve voler fabbricare campioni a scapito della salute fisica e mentale dei ragazzi”.

E aggiunge: “Dovremmo prendere esempio dal modello norvegese, dove i grandi successi sportivi nascono proprio da un approccio ludico e multidisciplinare fin da piccoli. La proposta inoltre ignora il dramma dei tempi di attesa per le visite medico sportive con tempi che in alcune Asl arrivano fino a quattro mesi. Questa disorganizzazione costringe di fatto moltissimi cittadini a doversi pagare la visita nel privato”

“Invece di introdurre l’ennesimo voucher per pochi con lo scopo di creare piccoli Balilla la maggioranza si occupi di garantire a tutti il diritto di fare sport in modo sano, sicuro e con infrastrutture moderne e accessibili, garantendo tempi ragionevoli per le visite medico sportive”.

IL TORINESE