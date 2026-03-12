Una conferenza sul rapporto tra l’uomo e l’iconico predatore presso la Fondazione Ecomuseo della Pietra da Cantoni di Cella Monte

Venerdì 13 marzo prossimo, alle ore 21, presso la sede della Fondazione Ecomuseo della Pietra da Cantoni di Cella Monte (AL), a Palazzo Volta, è in programma la conferenza-dialogo dal titolo “Il lupo, tra falsi miti e realtà”, incentrata sulla possibilità di convivenza tra l’uomo e l’iconico predatore che è tornato a colonizzare l’arco alpino. L’incontro, promosso da PAN (Pro Natura Animali), vedrà l’intervento di Roberto Piana (vice presidente PAN) e di Piero Belletti (Segretario Generale della Federazione Nazionale Pro Natura), con un’ introduzione del presidente dell’Ecomuseo Corrado Calvo.

“Scomparso dagli inizi del Novecento in gran parte d’Italia, il lupo è sopravvissuto in due piccole realtà del centro e del sud – hanno anticipato i relatori – negli anni ’70 del secolo scorso se ne contavano circa 100 suddivisi tra Abruzzo (Maiella e Gran Sasso) e Calabria (Sila), pari a meno del 4% della popolazione attuale. Nel 1971, un Decreto Ministeriale ne dichiarò la non nocività ed ebbe inizio il periodo della protezione. Con la Legge n. 968/1977, il lupo venne inserito tra le specie particolarmente protette e questa protezione venne confermata con la vigente Legge n. 157/1992”.

Favorita dallo spopolamento delle montagne e dal ritorno della fauna, negli anni, la specie ha ampliato l’areale risalendo prima l’Appennino e successivamente le Alpi, tornando a colonizzare l’arco alpino.

Il ritorno del lupo ha trovato due grandi oppositori: gli allevatori costretti a modificare le secolari abitudini di malgoverno degli animali e i cacciatori, che nel lupo vedono un pericoloso concorrente.

“E’ tuttora in atto una campagna di criminalizzazione della specie, costellata da false notizie che, in Europa, ha portato alla declassificazione del lupo da ‘particolarmente protetto’ a ‘protetto’, aprendo la strada, alla ‘gestione’, eufemismo che comunque ne prevede l’uccisione – hanno proseguito i relatori – obiettivo palese della campagna anti lupo è quello di creare allarmismo nella popolazione diffondendo notizie spesso anche ingigantite o false, volte a segnalare la pericolosità della specie per gli esseri umani”.

Il lupo è davvero pericoloso per gli umani? Come ha fatto a ricolonizzare gli ambienti dai quali era stato scacciato? E’ possibile la convivenza con questo predatore in cima alla catena alimentare? Quali sono i comportamenti corretti che i cittadini devono conoscere per prevenire i conflitti con il lupo?

La conferenza è a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Palazzo Volta – piazza Vallino – Cella Monte (AL)

Mara Martellotta

IL TORINESE