Autostrada A4, sassi lanciati sui veicoli in transito

Sull’Autostrada A4, nel tratto che attraversa il territorio di Novara, si è verificato un pericoloso episodio nella mattinata di ieri: alcuni mezzi pesanti in transito sono stati colpiti da un lancio di sassi.

Il fatto è avvenuto in direzione Milano, all’altezza del chilometro 85. In base alle prime ricostruzioni, il gesto ha provocato danni rilevanti a due autoarticolati: uno dei tir coinvolti ha riportato la rottura del parabrezza, mentre un secondo mezzo pesante ha subito seri danneggiamenti al vano motore.

Nonostante la gravità dell’accaduto, i conducenti non hanno riportato ferite. Sul luogo dell’episodio sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di Novara Est, che hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire la dinamica.

Dai primi accertamenti è emerso che i sassi non sarebbero stati lanciati da un cavalcavia, come inizialmente ipotizzato, ma da una posizione laterale esterna alla carreggiata. Le indagini sono in corso per individuare i responsabili

IL TORINESE