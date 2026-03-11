Arrestato giovane sorpreso con 5 chili di droga

La Polizia di Stato ha arrestato un ventenne italiano per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio; lo stesso è stato anche deferito in stato di libertà per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

In seguito ad una segnalazione, gli Agenti della 4^ Sezione Contrasto al Crimine Diffuso della Squadra Mobile di Torino hanno effettuato un’attività investigativa in zona Parella in merito alla presunta attività illecita di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

È in questo contesto che i poliziotti hanno proceduto alla perquisizione domiciliare di due appartamenti e un box auto nella disponibilità di un ventenne. Le stesse si sono concluse con il rinvenimento di molteplici sostanze stupefacenti: 3,270 kg di HASHISH; 1,3362 kg di MARIJUANA; 251,29 grammi di COCAINA, nonché tutto il necessario per il confezionamento delle dosi. Gli agenti hanno trovato e sequestrato una somma di denaro pari a €3020, ritenuta probabile provento dell’attività illecita. Per tale motivo, l’uomo è stato tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente e condotto presso la casa Circondariale LO RUSSO E CUTUGNO.

Nell’ambito della perquisizione domiciliare, è stata anche rinvenuta un’arma corta con vivo di volata piombato modello 315 auto Calibro 8mmk-made in Italy con relativo caricatore privo di cartucce, per la quale il ventenne è stato denunciato in stato di libertà per possesso ingiustificato di oggetto atto ad offendere.

