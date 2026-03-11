Fuga di gas a scuola, 1400 studenti tornano a casa. Domani di nuovo in classe

Questa mattina circa 1400 studenti sono stati mandati a casa, a causa di una fuga di gas, dovuta a una tubatura danneggiata dagli operai. E’ accaduto all’istituto tecnico  Carlo Grassi, in via Paolo Veronese,  a Madonna di Campagna, a Torino. Sul posto i vigili del fuco. Non si registrano persone intossicate. I tecnici della Città metropolitana di Torino, insieme al personale della ditta, hanno già completato le verifiche sugli impianti e sulla sicurezza dell’edificio. Grazie alla tempestività degli interventi, la situazione è stata riportata sotto controllo. Domani gli studenti potranno tornare regolarmente a scuola. Le lezioni riprenderanno quindi in totale sicurezza. “L’intervento dei tecnici è stato rapido ed efficace. Domani gli studenti potranno tornare regolarmente in aula”, ha dichiarato la consigliera della Città metropolitana di Torino con delega all’istruzione, Caterina Greco.

