Alla giovane cantautrice Chiaré il “Premio Gianmaria Testa”

Si è conclusa lunedì 9 marzo, alle “Fonderie Teatrali Limone”, la VI edizione del “Premio” dedicato alla memoria dell’indimenticato cantautore cuneese

La scelta della Giuria fra cinque finalisti

Moncalieri (Torino)

Lo scorso lunedì 9 marzo, Gianmaria Testa (Cavallermaggiore, 1958 – Alba, 2016), l’indimenticato “poeta in musica” e “il più francese dei nostri cantautori”, avrebbe compiuto 68 anni. E a dieci anni esatti dalla sua scomparsa si è inteso omaggiarne il ricordo con la finalissima, tenuta alle “Fonderie Teatrali Limone” di Moncalieri, della sesta edizione del “suo” Premio “Gianmaria Testa – Parole e Musica”, rivolto a cantautori “under 38”, promosso dal “Comitato Moncalieri Cultura” con “Produzioni Fuorivia”, il contributo della “Regione Piemonte”, della “Città di Moncalieri” e di “Banca d’Alba”, nell’ambito del Festival “Moncalieri Legge”. La serata, particolarmente intensa, ha visto fronteggiarsi cinque finalisti e ha pienamente confermato la vitalità e la profondità della nuova canzone d’autore italiana.

Ad aggiudicarsi il podio del “Premio Gianmaria Testa” (1.500 euro), la talentuosa Chiarè – nome d’arte di Chiara Ianniciello, cantautrice e contrabbassista classe 1999, nata nell’agro nocerino-sarnese e oggi residente a Roma. Sul palco delle “Fonderie Limone”, Chiarè ha portato il brano “Ago e filo”, tratto dal suo secondo album “SEI”, dove italiano e napoletano si intrecciano su un tappeto sonoro che fonde jazz, musica elettronica e tradizione popolare. La giovane cantautrice salernitana è stata inoltre selezionata dalla direzione artistica di “Reset Festival”, per esibirsi nella prossima edizione del Festival torinese.

Un gradino più in basso, il “Premio per la Migliore Esibizione Live” (800 euro), è andato invece a Martina Primavera, origini pugliesi, che ha conquistato la Giuria e il pubblico con la potenza e l’originalità della sua performance, interpretando “Genetica”, brano inedito che al “Premio” ha saputo portare tutta la forza di una scrittura intensa e personale.

Sottolinea Paola Farinetti, presidente della Giuria e moglie di Gianmaria Testa: “Chiarè ha portato sul palco una visione artistica compiuta, una voce che sa dove andare. Ma devo dire che questa è stata una delle edizioni più difficili da giudicare: tutti e cinque i finalisti ci hanno messo in difficoltà, nel senso più bello del termine. La canzone d’autore in Italia ha radici profonde e un futuro luminoso: questa serata lo ha dimostrato ancora una volta”.

La serata si era aperta con gli interventi sonori di Joe Barbieri, che ha accompagnato l’ingresso del pubblico creando l’atmosfera giusta per la serata, e di Domenico Imperato, vincitore del “Premio” nell’edizione 2023, tornato sul palco delle “Fonderie Limone” in una sorta di ideale passaggio di testimone. Nella seconda parte della serata, mentre la Giuria si riuniva per deliberare, il palco è stato tutto di Raphael Gualazzi, ospite speciale che ha incantato la sala con un concerto “piano e voce” di rara intensità, attraversando jazz, pop, tradizione afroamericana e grande canzone italiana con quella libertà creativa che lo ha reso oggi uno degli artisti più originali della scena musicale italiana ed internazionale.

“Il ‘Premio Gianmaria Testa’ – dichiarano il sindaco e l’assessora alla Cultura di Moncalieri, Paolo Montagna e Antonella Parigi – è ormai un appuntamento irrinunciabile per la nostra Città. Ogni anno ci ricorda quanto sia importante investire nei giovani talenti e nella cultura come strumento vivo di comunità. Siamo orgogliosi di sostenere un progetto che onora la memoria di Gianmaria portando avanti, con rigore e passione, la sua stessa missione: dare voce a chi ha qualcosa di autentico da dire”.

I cinque finalisti, alaska, Martina Primavera, Chiarè, Fabio Schember e Achille Campanile, selezionati tra quasi 170 candidature pervenute da tutta Italia, si sono esibiti ciascuno con il proprio brano in concorso e con una canzone di Gianmaria Testa, “costruendo quel dialogo tra memoria e contemporaneità che è il cuore del Premio”.

G.m.

Nelle foto: Chiarè e Martina Primavera

