Ravinale (Avs): “il carbonio resta tossico anche a Torino”

“Le molecole di Carbonio a Torino sono meno tossiche” aveva detto l’assessore all’Ambiente Marnati in un’intervista del Corriere della Sera. E noi avevamo subito formulato un’interrogazione per sapere su quali dati e quali studi scientifici potesse portare a supporto di quella che, per noi, è sembrata subito una tesi campata in aria. Oggi la risposta alla nostra interrogazione è arrivata: come volevasi dimostrare, non c’è nessuna minore tossicità del carbonio a Torino. Lo studio di UniTo pubblicato su Environmental Research che misura due centraline di rilevamento, uno a Torino e l’altra a Cavallermaggiore, di cui si è parlato in questi giorni e posto dall’assessore alla base della sua risposta in aula, registra infatti soltanto la presenza di diverse tipologie di carbonio nel PM10 – in particolare black carbon derivante da combustibili fossili e biomassa, più tossico, e carbonio organico, meno tossico – con impatti diversi a seconda delle stagioni e delle condizioni atmosferiche.

Quello che ci preoccupa, al di là dello strafalcione, è l’impostazione: prima le molecole “meno tossiche”, poi la colpa alla sabbia del Sahara per l’innalzamento dei PM10, sempre con l’obiettivo di mettere in discussione i parametri a cui si fa riferimento per valutare la insalubrità dell’aria. L’unica conseguenza logica sarebbe correggere i valori di concentrazione del PM sulla base della tossicità, ma siccome questa cambia in continuazione a causa del variare delle condizioni meteorologiche, del rapporto tra particolato primario e secondario e della combinazione unica di fonti di emissione presenti in ogni area geografica l’operazione è virtualmente impossibile da gestire. Ed è per questo che l’OMS, nonostante questo tipo di evidenze, continua a raccomandare valori limite quantitativi, peraltro sempre più bassi. Senza parlare del fatto che tutti questi studi riguardano il solo PM10, mentre è almeno dal 2015 che l’OMS ha rilevato che i principali rischi derivano dal PM 2,5, non oggetto di questi studi.

Nel frattempo la pioggia della giornata di oggi, che concederà una tregua dall’inquinamento e dal semaforo rosso, è l’unica vera “misura compensativa” vista finora in grado di limitare le emissioni: quelle previste dal Piano della Qualità dell’aria restano sulla carta e ancora non c’è uno straccio di finanziamento in grado di sostenerne la sperimentazione. E ricordo che se la Regione non trova né applica le fantomatiche misure compensative, dal 1° ottobre 2026 scatterà, dopo due anni di rinvii in extremis, il blocco permanente ai diesel euro5.”

ALICE RAVINALE AVS

IL TORINESE