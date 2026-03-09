La mia prima Olimpiade: un’esperienza dietro le quinte

Partecipare per la prima volta alle Olimpiadi è stata un’esperienza quasi surreale. Fin da piccola ho sempre seguito i Giochi in televisione, appassionata di sport, e realizzare che questa volta ne facevo davvero parte — per di più in Italia — è stato qualcosa di davvero speciale.
La mia esperienza si è svolta a Livigno, nel nord Italia al confine con la Svizzera, dove si sono tenute le gare di snowboard e freestyle skiing. Ho lavorato nell’Enhanced Venue Media Center del Livigno Snow Park come Press Workroom Supervisor, occupandomi della gestione della sala lavoro per i media e supportando le attività legate alle conferenze stampa.
Uno degli aspetti più belli è stato il team con cui ho lavorato, composto da persone con grande esperienza olimpica da cui ho potuto imparare molto. Allo stesso tempo mi ha colpito la dimensione internazionale dell’evento: ogni giorno era possibile incontrare giornalisti e fotografi provenienti da tutto il mondo.
Tra lavoro e incontri, non è mancata anche la tradizione dello scambio delle pin olimpiche, un modo divertente per conoscere nuove persone e portare a casa piccoli ricordi di questa esperienza.
Vivere il “dietro le quinte” delle Olimpiadi — dall’organizzazione del lavoro dei media alla preparazione delle conferenze stampa — mi ha permesso di scoprire un lato dell’evento che prima avevo visto solo da spettatrice, rendendo questa prima Olimpiade ancora più significativa.
Giorgia Greco
Testimonianza raccolta da Enzo GrassanoLeggi qui le ultime notizie: IL TORINESE