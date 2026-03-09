Sicurezza sul lavoro, controlli sugli alimenti e vaccinazioni: i numeri della prevenzione in Piemonte

Sono oltre 2.200 i professionisti che ogni giorno operano sul territorio della Regione Piemonte per garantire elevati livelli di tutela della salute pubblica. Si tratta dei dipendenti dei Dipartimenti di Prevenzione, che con un approccio multidisciplinare e con il supporto di ARPA Piemonte e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta, collaborano con i distretti sanitari e con gli altri dipartimenti delle Aziende sanitarie locali e ospedaliere.

Il loro lavoro è finalizzato al controllo dei determinanti di rischio di origine umana, animale e ambientale e alla promozione della salute, con l’obiettivo di prevenire l’insorgenza di nuove patologie e ridurre l’impatto delle malattie cronico-degenerative.

I dati del 2025

Nel 2025 le attività di controllo e prevenzione hanno prodotto risultati rilevanti. Tra i dati più significativi, gli SPreSAL (Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) piemontesi hanno effettuato 8.848 controlli nelle aziende del territorio di competenza, tra cui 1.650 cantieri e 672 aziende agricole, settori considerati tra i più esposti ai rischi.

Le verifiche hanno portato all’emissione di sanzioni o prescrizioni per 1.906 aziende e alla sospensione di 43 attività imprenditoriali per gravi violazioni delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro. Gli stessi servizi hanno inoltre condotto quasi mille inchieste in seguito a infortuni sul lavoro.

I Servizi veterinari e i SIAN (Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione) hanno effettuato oltre 10.000 controlli su imprese alimentari, negozi al dettaglio, ristoranti, mense e bar per verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza degli alimenti. Le attività ispettive hanno rilevato circa 7.000 irregolarità minori e portato alla contestazione di oltre 1.000 sanzioni amministrative.

Nel corso dell’anno sono stati inoltre prelevati circa 6.500 campioni alimentari nelle imprese piemontesi e inviati ai laboratori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per le verifiche di sicurezza. Parallelamente, i veterinari delle ASL hanno effettuato controlli negli impianti di macellazione su oltre 40 milioni di animali, garantendo la salubrità delle carni bovine, suine, equine e avicole immesse sul mercato.

Sempre nel 2025 sono stati rilasciati 25.810 certificati per l’export di alimenti piemontesi, favorendo l’accesso delle aziende locali ai mercati internazionali e sostenendo la valorizzazione dei prodotti del territorio.

Le attività dei Servizi veterinari hanno incluso anche quasi 5.500 controlli per verificare il rispetto del benessere animale, l’identificazione dei capi e il corretto utilizzo dei farmaci veterinari. A queste si aggiungono 35.895 interventi negli allevamenti per la prevenzione delle malattie infettive negli animali da reddito e circa 900 controlli igienico-sanitari lungo la filiera del latte piemontese.

Per garantire la qualità dell’acqua potabile, dalla rete acquedottistica regionale sono stati prelevati oltre 15.000 campioni di acqua destinata al consumo umano, successivamente analizzati nei laboratori di ARPA Piemonte.

Un ruolo importante è svolto anche dalle attività di promozione della salute promosse dalle ASL nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione. Tra queste il programma “Scuole che promuovono la salute”, che ha coinvolto circa 198.000 studenti di ogni ordine e grado; il programma “Comunità attive”, che conta 10.743 iscritti; e lo sviluppo della rete dei luoghi di lavoro che promuovono salute (WHP), finalizzata a migliorare il benessere e lo stato di salute dei lavoratori.

I SIAN hanno inoltre svolto quasi 11.600 attività nutrizionali in scuole e strutture sanitarie residenziali, tra consulenze, attività di vigilanza e valutazioni sui menù.

Grazie al lavoro dei SISP (Servizi di Igiene e Sanità Pubblica) e alle campagne vaccinali diffuse su tutto il territorio regionale, nel 2025 in Piemonte sono state somministrate 1.505.340 dosi di vaccino a bambini e adolescenti fino ai 18 anni e 1.350.872 agli adulti. I SISP hanno inoltre effettuato quasi 3.700 sopralluoghi igienico-sanitari presso strutture di uso collettivo e 1.700 campionamenti ambientali su superfici e oggetti di uso comune.

Nel corso dell’anno i Servizi di Medicina Legale dei Dipartimenti di Prevenzione hanno realizzato quasi 172.000 visite per accertamenti relativi a invalidità, disabilità e collocamento lavorativo protetto.

Un ulteriore ambito di attività riguarda i programmi di screening oncologico regionali “Prevenzione Serena”, gestiti dalle UVOS (Unità Valutazione Organizzazione Screening) insieme ai Dipartimenti clinici. I programmi offrono controlli periodici gratuiti per la diagnosi precoce dei tumori della mammella (donne tra 45 e 74 anni), del collo dell’utero (donne tra 25 e 64 anni) e del colon-retto (donne e uomini tra 50 e 69 anni), rientrando nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

Nel 2025 sono stati eseguiti 255.269 esami mammografici, 118.731 test per la prevenzione del tumore del collo dell’utero (Pap test o test HPV) e 219.526 test per la ricerca del sangue occulto nelle feci.

La presentazione dei dati

I risultati sono stati presentati venerdì 6 marzo nella Sala Trasparenza del Grattacielo Piemonte, alla presenza dell’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi, che ha sottolineato come:

«I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie piemontesi svolgono un lavoro fondamentale che troppo spesso viene dato per scontato. Il bilancio ampiamente positivo del 2025 conferma la volontà di proseguire con impegno nelle attività di tutela della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, nella prevenzione delle malattie e nella promozione della salute. Come assessore e come cittadino piemontese desidero ringraziare tutti i professionisti per lo straordinario lavoro svolto, come dimostrano i dati presentati oggi».

