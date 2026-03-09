A scuola di jazz con Paolo Fresu

A Rivoli incontro speciale per gli studenti dell’istituto Matteotti

Mercoledì 11 marzo, dalle 11 alle 13, il Centro Congressi di via Dora Riparia ospiterà un appuntamento speciale dedicato agli studenti dell’istituto Comprensivo Giacomo Matteotti di Rivoli, il dialogo musicale “Kind of Miles” con il trombettista Paolo Fresu e la sua band.

L’iniziativa, curata dall’ Il Jazz va a scuola, nasce con l’obiettivo di avvicinare i più giovani al linguaggio del jazz attraverso un’esperienza diretta e partecipativa, in cui la musica diventa occasione di confronto tra studenti e musicisti.

Gli studenti prenderanno parte a un incontro che unirà esecuzione musicale e dialogo, permettendo di esplorare i processi creativi, l’improvvisazione e i linguaggi espressivi propri della tradizione jazzistica.

L’appuntamento si inserisce in un percorso educativo che integra musica, creatività e formazione, offrendo agli studenti l’opportunità di sviluppare capacità di ascolto, curiosità e riflessione critica.

Attraverso il confronto diretto con artisti professionisti, l’esperienza favorisce anche la comprensione del valore della collaborazione e del lavoro collettivo, elementi fondamentali della musica jazz.

L’evento è riservato agli studenti dell’Istituto Comprensivo Matteotti.

