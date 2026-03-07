Incidente mortale, vittima una giovane donna

Una donna di 35 anni è morta a seguito di un grave incidente stradale avvenuto a Rivalta.

La segnalazione ai soccorsi è arrivata poco dopo le 9 del mattino in via Grugliasco, in direzione del centro, quando un’auto è finita fuori strada capovolgendosi. Al volante della vettura, una Fiat 500X, si trovava una donna residente a Rivoli.

Dalle prime informazioni raccolte, il veicolo sarebbe uscito di carreggiata in modo autonomo per motivi ancora da chiarire. Dopo aver perso il controllo, l’auto si è ribaltata e la conducente è stata proiettata fuori dall’abitacolo.

IL TORINESE