Urla nella notte e distrugge le auto parcheggiate: arrestato

Vetri rotti e urla in strada di notte mentre danneggiava le macchine parcheggiate: arrestato. È accaduto nei giorni scorsi quando alcuni residenti della zona tra Piazza Bengasi e Via Corrado Corradino si sono svegliati con il rumore di vetri infranti e le urla di un uomo che stava rovinando le vetture in sosta: questo ha portato all’arresto, da parte della polizia, di un ragazzo di 26 anni di origini nigeriane per danneggiamento aggravato di diverse auto; è stato denunciato anche per possesso senza motivo di oggetti usati per offendere.

Durante i servizi di controllo del territorio, una volante dell’UPGSP ha raccolto le segnalazioni e intercettato il giovane, in evidente stato di alterazione psicofisica, mentre si dirigeva verso i Giardini Battistini con delle bottiglie di vetro in mano. Sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di un taglierino con lama da 15 cm, un cacciavite e una lametta. Il controllo successivo ha accertato il danneggiamento di 8 auto: cristalli in frantumi e vetri rotti all’interno degli abitacoli e parabrezza distrutti. I danni sono stati causati dal lancio ripetuto di bottiglie recuperate dai cestini della zona.

L’uomo è stato arrestato per danneggiamento aggravato e denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G. Il procedimento è ancora in fase di indagini preliminari: come previsto dalla legge, l’indagato è considerato innocente fino alla sentenza definitiva.

VI.G

IL TORINESE