Polizia di Stato nelle piazze tra la gente

Dal 6 e fino a domenica 8 marzo, la Polizia di Stato sarà presente in diverse piazze di Torino per promuovere le campagne dipartimentali in materia di prevenzione, esponendo i mezzi e le tecnologie in uso nelle diverse articolazioni.

In particolare, solo per questa mattina, sarà presente, in piazza Castello lato Armeria Reale, il “truck” della Polizia di Stato della campagna itinerante di educazione alla legalità “Una vita da social”.

Il “truck”, allestito con tecnologie di ultima generazione, consentirà al personale del Polizia Postale di accogliere gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Torino e provincia svolgendo incontri educativo didattici. Agli incontri parteciperà anche personale della Polizia Stradale che concorrerà con interventi in materia di sicurezza ed educazione stradale, personale della Divisione Polizia Anticrimine della Questura, referente OSCAD territoriale per i crimini d’odio.

In piazza sarà inoltre possibile per i cittadini interfacciarsi con le molteplici articolazioni della Polizia di Stato:

– personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sarà presente per illustrare le caratteristiche e l’utilità dell’applicazione YOUPOL, e metterà a disposizione della collettività un team cinofilo e un equipaggio moto-montato “Nibbio”;

– personale dell’Ufficio Sanitario Provinciale mostrerà, a grandi e piccini, le tecniche di rianimazione cardiopolmonare dando anche la possibilità di esercitarsi sui manichini;

– personale della Polizia Ferroviaria illustrerà i contenuti del progetto educativo per le scuole superiori denominato “Train to be cool”, con approfondimenti sulle norme comportamentali per la sicurezza e la prevenzione dei reati in ambito ferroviario;

– personale del Gabinetto Interregionale della Polizia Scientifica interverrà illustrando la propria attività.

– All’evento interverranno anche le Fiamme Oro – Sezione giovanile per illustrare i propri progetti sportivi alla collettività con atleti delle discipline di Karate, Judo e Lotta.

Inoltre, in Piazzetta Reale, la cittadinanza potrà ammirare l’auto storica Alfa Romeo Giulia 1.6. della Polizia di Stato, e informarsi con l’Associazione “DonatoriNati” – sezione di Torino della Polizia di Stato sull’importanza della donazione del sangue.

