Decathlon Wansport Padel Cup, torneo diffuso di padel

Il Piemonte è tra le regioni italiane a più alta densità padelistica. Secondo la Federazione Italiana Tennis e Padel, il movimento nazionale conta oltre 1,5 milioni di praticanti e più di 9.000 campi attivi, con il Nord-Ovest tra le aree più dinamiche.

Dai circoli storici ai nuovi impianti, dalla collina torinese alla cintura ovest e nord, passando per il Canavese, Carmagnola, Ivrea, Biella, Bardonecchia e Pinerolo, la Wansport Padel Cup coinvolge strutture di ogni dimensione e tradizione, trasformandole in veri palcoscenici per i loro giocatori e rendendo ciascun club protagonista di un evento unico.

Il torneo prende avvio il 7 aprile e le finali si disputeranno il 20 e 21 giugno 2026 in due delle location simbolo del padel torinese, il Palavillage e il Motovelodromo, che ospiteranno l’evento conclusivo con esperienze immersive, presenza di brand, momenti di intrattenimento e il WPC Padel Party.

Inoltre, durante la finale del 21 giugno, ci sarà una partita del Torneo VIP di Italy Padel Tour con le Football Legends, che vedrà scendere in campo alcune grandi figure del calcio italiano. Hanno già confermato la loro partecipazione Nicola Amoruso, Cristian Brocchi, Alessio Tacchinardi e Mark Iuliano, protagonisti di una giornata di sport e spettacolo all’insegna del padel.

“Torino diventa ancora una volta laboratorio d’avanguardia per lo sport grazie alla Decathlon Wansport Padel Cup, una manifestazione che, da aprile a giugno, abbatterà i confini dei singoli circoli per creare un unico grande campo da gioco che unirà Torino, la sua provincia e tutto il Piemonte. – dichiara l’Assessore Domenico Carretta – Il padel ha dimostrato in questi anni una capacità straordinaria di aggregazione e questo torneo, con il suo format ‘phygital’, rappresenta lo step successivo: una community interconnessa che valorizza l’impiantistica locale, dai circoli storici ai centri più moderni. Siamo orgogliosi che le finali si disputino in due luoghi simbolo della nostra città come il PalaVillage e il Motovelodromo, a testimonianza di una Torino che sa fare squadra e che continua a investire nella promozione dello sport per tutti.”

Decathlon, in qualità di Title Sponsor, conferma il suo impegno nello sviluppo del padel attraverso progetti ad alto impatto territoriale e tecnologico. Al suo fianco, partner come BIAUTO e Liquid I.V. rafforzano il posizionamento della manifestazione come evento di riferimento nel panorama del padel. media partner Padel Magazine.

Le iscrizioni sono aperte fino al 31 marzo sul sito ufficiale https://wpc.wansport.com/iscriviti/ : i giocatori possono registrarsi, selezionare la categoria e completare l’iscrizione tramite app, gestendo calendario, risultati e ranking in tempo reale. È questa l’essenza del format: rendere ogni match parte di un racconto collettivo, connesso e continuo.