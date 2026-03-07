Decathlon Wansport Padel Cup, torneo diffuso di padel

IL PIU’ GRANDE DEL PIEMONTE

7 aprile – 21 giugno 2026

65 circoli attivi, circa 400 giocatori

La Decathlon Wansport Padel Cup è il più grande torneo diffuso di padel mai organizzato in Piemonte e uno dei più grandi d’Italia. Un format rivoluzionario che, per la prima volta, dal 7 aprile al 21 giugno, trasforma il Piemonte in un unico grande campo di gioco interconnesso: 65 circoli coinvolti, circa 400 giocatori iscritti alla prima edizione e una community che segue in tempo reale l’andamento delle partite grazie a un’infrastruttura digitale proprietaria. Non un semplice torneo, ma un nuovo standard competitivo e organizzativo per il padel italiano.

 

A ideare questo modello è Wansport, piattaforma digitale specializzata nella gestione e nella connessione dello sport, oggi vera e propria infrastruttura tecnologica, per club e giocatori. Con oltre 2.000 club attivi, più di 13.000 risorse prenotabili e oltre 20 milioni di prenotazioni gestite solo nel 2025, Wansport connette una community di 3,4 milioni di utenti registrati. In Piemonte sono 160 i club che utilizzano Wansport, con 318 utenti attivi. Numeri che rendono possibile un torneo “phygital” – fisico e digitale insieme – capace di coordinare in modo sincrono circoli anche geograficamente distanti, garantendo aggiornamenti live, gestione centralizzata dei match, classifiche integrate e un’esperienza unificata per tutti i partecipanti.

 

La Decathlon Wansport Padel Cup – promossa da Wansport e patrocinata dalla Città di Torino. Assessorato allo Sport – introduce per la prima volta nel panorama nazionale un circuito diffuso che supera il modello tradizionale concentrato in un’unica venue. Ogni club affiliato diventa tappa attiva del circuito, ogni giocatore parte di un ecosistema interconnesso. Una vera community del torneo che si sviluppa sull’esperienza già consolidata della community padel costruita da Wansport negli ultimi anni.

Il Piemonte è tra le regioni italiane a più alta densità padelistica. Secondo la Federazione Italiana Tennis e Padel, il movimento nazionale conta oltre 1,5 milioni di praticanti e più di 9.000 campi attivi, con il Nord-Ovest tra le aree più dinamiche.

Dai circoli storici ai nuovi impianti, dalla collina torinese alla cintura ovest e nord, passando per il Canavese, Carmagnola, Ivrea, Biella, Bardonecchia e Pinerolo, la Wansport Padel Cup coinvolge strutture di ogni dimensione e tradizione, trasformandole in veri palcoscenici per i loro giocatori e rendendo ciascun club protagonista di un evento unico.

Il torneo prende avvio il 7 aprile e le finali si disputeranno il 20 e 21 giugno 2026 in due delle location simbolo del padel torinese, il Palavillage e il Motovelodromo, che ospiteranno l’evento conclusivo con esperienze immersive, presenza di brand, momenti di intrattenimento e il WPC Padel Party.

 

Inoltre, durante la finale del 21 giugno, ci sarà una partita del Torneo VIP di Italy Padel Tour con le Football Legends, che vedrà scendere in campo alcune grandi figure del calcio italiano. Hanno già confermato la loro partecipazione Nicola Amoruso, Cristian Brocchi, Alessio Tacchinardi e Mark Iuliano, protagonisti di una giornata di sport e spettacolo all’insegna del padel.

 

 

“Torino diventa ancora una volta laboratorio d’avanguardia per lo sport grazie alla Decathlon Wansport Padel Cup, una manifestazione che, da aprile a giugno, abbatterà i confini dei singoli circoli per creare un unico grande campo da gioco che unirà Torino, la sua provincia e tutto il Piemonte. – dichiara l’Assessore Domenico Carretta – Il padel ha dimostrato in questi anni una capacità straordinaria di aggregazione e questo torneo, con il suo format ‘phygital’, rappresenta lo step successivo: una community interconnessa che valorizza l’impiantistica locale, dai circoli storici ai centri più moderni. Siamo orgogliosi che le finali si disputino in due luoghi simbolo della nostra città come il PalaVillage e il Motovelodromo, a testimonianza di una Torino che sa fare squadra e che continua a investire nella promozione dello sport per tutti.”

 

Decathlon, in qualità di Title Sponsor, conferma il suo impegno nello sviluppo del padel attraverso progetti ad alto impatto territoriale e tecnologico. Al suo fianco, partner come BIAUTO e Liquid I.V. rafforzano il posizionamento della manifestazione come evento di riferimento nel panorama del padel. media partner Padel Magazine.

Le iscrizioni sono aperte fino al 31 marzo sul sito ufficiale https://wpc.wansport.com/iscriviti/: i giocatori possono registrarsi, selezionare la categoria e completare l’iscrizione tramite app, gestendo calendario, risultati e ranking in tempo reale. È questa l’essenza del format: rendere ogni match parte di un racconto collettivo, connesso e continuo.

 

https://wpc.wansport.com/
