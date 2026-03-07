“Per Lei”, prodotti per la cura femminile per donne in difficoltà

Sabato 7 marzo – Carrefour “La Certosa” di Collegno – dalle ore 9 alle 19
I Lions International promuovono “Per Lei”, la colletta di prodotti per l’igiene e la cura personale femminile destinati alle donne in difficoltà
In occasione della Festa della Donna 2026, i Lions International tornano a promuovere un’iniziativa di solidarietà a sostegno delle donne più fragili. Sabato 7 marzo 2026, dalle ore 9 alle 19, presso L‘Ipermercato Carrefour “La Certosa” di Collegno (via Spagna, 10/12), si terrà una raccolta di prodotti per l’igiene e la cura personale femminile, destinata a realtà che ogni giorno sono accanto a donne in situazioni di difficoltà.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di trasformare la ricorrenza dell’8 marzo in un’occasione di aiuto reale, sensibilizzando la cittadinanza su un bisogno spesso silenzioso ma molto concreto: l’accesso a prodotti essenziali per l’igiene personale e la cura di sé.
I prodotti raccolti verranno devoluti a importanti realtà del territorio: Associazione San Vincenzo, Centro d’Ascolto P.G. Frassati di Collegno, Il Pane sul Muricciolo di Rivoli, Colazione Solidale e il Carcere Femminile, così da raggiungere donne che vivono condizioni di vulnerabilità economica, sociale o personale.
A promuovere il service sono i Lions Club Torino Due, Torino Rinascimento, Torino Risorgimento, Principe Eugenio, Rivoli Castello e Gran Madre.
«Con questa iniziativa vogliamo dare un segnale semplice ma profondo: prendersi cura delle donne in difficoltà significa anche garantire loro accesso a beni essenziali che troppo spesso vengono dati per scontati. Ogni donazione, anche piccola, può diventare un gesto di rispetto, vicinanza e solidarietà; Per raccogliere i prodotticollaboreremo con gli Alpini di Collegno, alcuni studenti dell’Unitre di Collegno, il gruppo torneo di Burraco e la Proloco Associazione San Lorenzo». Spiega Fedora Feltrin Bondesan, referente Lions del service.
La raccolta rappresenta un invito aperto a tutta la cittadinanza: partecipare significa contribuire in modo diretto a una rete di aiuto che, partendo da un gesto quotidiano, può fare la differenza nella vita di molte donne.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE