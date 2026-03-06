Rafforzato il legame tra Torino e la Repubblica del Perù

Ieri Palazzo di Città ha ospitato un importante incontro volto a consolidare il legame profondo tra la Città di Torino e la Repubblica del Perù. L’assessora Carlotta Salerno ha accolto una delegazione composta dall’ambasciatore del Perù in Italia, Manuel Cacho Sousa Velázquez, dalla consigliera diplomatica Vanessa Bohorquez e dal console generale a Torino, Ezio Valfré Hernández.

Durante il colloquio, l’assessora Salerno ha portato i saluti del sindaco Lo Russo, definendo la comunità peruviana torinese come “speciale” per la sua straordinaria capacità di apertura e integrazione.

Un punto centrale della discussione è stato il ruolo dei giovani di seconda generazione. Salerno ha sottolineato con ammirazione l’impegno dei ragazzi nel recupero delle danze e del folklore tipico:

“È una grande risorsa vedere giovani partecipare attivamente agli eventi culturali della città, mantenendo vive le proprie radici pur essendo parte integrante del tessuto sociale torinese”, ha spiegato.

L’ambasciatore Cacho Sousa Velázquez ha descritto la comunità peruviana come “antica e laboriosa”, evidenziando come il legame non sia solo culturale ma anche economico, come testimoniato dalla visita della delegazione alla Camera di Commercio.

