“Just the Woman I Am”, variazioni ai mezzi di trasporto GTT

Nel pomeriggio di domenica 8 marzo 2026 si svolgerà la manifestazione podistica “Just the Woman I Am”, sul percorso: viale Crivelli (partenza), viale Virgilio, corso Cairoli, lungo Po Diaz, lungo Po Cadorna, corso San Maurizio, viale Partigiani, viale I° Maggio, corso Regina Margherita, via XX Settembre, via Pietro Micca, piazza Castello (arrivo). Di conseguenza varieranno il servizio le linee: 4 – 6 – 7 – 8 – 11 – 13 – 13+ – 15 – 16 CS – 16 CD – 18 – 19 – 27 Festiva – 30 – 33 Festiva – 55 – 56 – 61 – 68 – 68+ – 70 – 72 – STAR 1 – STAR 2 – Venaria Express.

Inoltre, dalle ore 15.00 fino a cessate esigenze, il parcheggio Castello sarà chiuso. Sarà consentita l’uscita dei veicoli già presenti all’interno dalle uscite dei parcheggi San Carlo e Roma.

Linea 4. Dalle ore 14.45 alle ore 18.00.

Solo in direzione piazza Derna: da via XX Settembre deviata in corso Matteotti, corso Re Umberto, corso Vittorio Emanuele II, corso Vinzaglio, via Cernaia, piazza XVIII Dicembre, corso San Martino, corso Beccaria, corso Principe Eugenio, corso Regina Margherita, corso Giulio Cesare, percorso normale.

Linea 6. Dalle ore 14.45 alle ore 17.30.

Direzione piazza Carlo Felice: da via Rossini deviata in corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via dell’Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, piazza Carlo Felice (capolinea).

Direzione corso Gabetti: dal capolinea di piazza Carlo Felice deviata in corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, piazza Solferino, via Pietro Micca, corso Siccardi, via della Consolata, corso Regina Margherita, via Rossini, percorso normale.

Linea 7. Servizio sospeso dalle ore 14.30 alle ore 20.07.

Linea 8. Dalle ore 14.45 alle ore 18.00.

Solo in direzione via Mezzaluna (San Mauro): da corso Vinzaglio deviata in via Cernaia, piazza XVIII Dicembre, corso San Martino, corso Beccaria, corso Principe Eugenio, corso Regina Margherita, corso XI Febbraio, percorso normale.

Linea 11. Dalle ore 14.45 alle ore 18.00.

Solo in direzione via Leopardi (Venaria): da via Sacchi deviata in corso Vittorio Emanuele II, corso Galileo Ferraris, corso Siccardi, via della Consolata, corso Regina Margherita, corso Giulio Cesare, percorso normale.

Linea 13. Dalle ore 14.45 alle ore 19.00.

Direzione piazza Gran Madre: da via Cernaia deviata in via Bertola, via San Tommaso, via dell’Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, via Accademia Albertina, piazza Carlo Emanuele II (detta “Carlina”) dove effettua capolinea provvisorio presso la fermata n. 1558 – “Carlina Sud”.

Direzione piazza Campanella: dal capolinea provvisorio di piazza Carlo Emanuele II (detta “Carlina”) effettua inversione di marcia e prosegue per via Accademia Albertina, corso Vittorio Emanuele II, corso Vinzaglio, via Cernaia, percorso normale.

Linea 13+. Servizio sospeso dalle ore 14.45 alle ore 19.00.

Linea 15. Deviata in 2 diverse fasi.

1ª fase. Dalle ore 14.45 alle ore 17.30.

D irezione piazza Coriolano (Sassi): da Einaudi deviata in corso Duca degli Abruzzi, corso Vinzaglio, via Cernaia, piazza XVIII Dicembre, corso San Martino, corso Beccaria, corso Principe Eugenio, corso Regina Margherita, corso Tortona, corso Belgio, percorso normale.

D irezione via Brissogne: da largo Berardi deviata in corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, percorso normale.

2ª fase. Dalle ore 17.30 alle ore 19.00.

Direzione piazza Coriolano (Sassi): da corso Re Umberto deviata in corso Stati Uniti, via Sacchi, corso Vittorio Emanuele II, corso Cairoli, via Bonafous, piazza Vittorio Veneto, percorso normale.

Direzione via Brissogne: da largo Berardi deviata in corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via dell’Arsenale, percorso normale.

Linea 16 CS. Dalle ore 14.45 alle ore 17.30.

Da corso Massimo d’Azeglio deviata a sinistra in corso Vittorio Emanuele II, corso Vinzaglio, via Cernaia, piazza XVIII Dicembre, corso San Martino, corso Beccaria, corso Principe Eugenio, corso Regina Margherita, percorso normale.

Linea 16 CD. Dalle ore 14.45 alle ore 17.30.

Da corso Regina Margherita deviata in via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, corso Massimo d’Azeglio, percorso normale.

Linea 18. Dalle ore 14.45 alle ore 17.30.

D irezione piazza Sofia: da via Madama Cristina deviata in corso Vittorio Emanuele II, corso Galileo Ferraris, corso Siccardi, via della Consolata, corso Regina Margherita, cor so XI Febbraio, percorso normale.

D irezione piazzale Caio Mario: da corso XI Febbraio deviata in corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via dell’Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, via Madama Cristina, percorso normale.

Linea 19. Dalle ore 14.45 alle ore 18.00.

Solo in direzione corso Cadore: da corso Bolzano angolo piazza XVIII Dicembre prosegue per corso San Martino, corso Beccaria, corso Principe Eugenio, corso Regina Margherita, corso XI Febbraio, percorso normale.

Linea 27 Festiva. Dalle ore 14.45 alle ore 18.00.

Solo in direzione via Anglesio: dal capolinea di via XX Settembre deviata in via Bertola, via Pietro Micca, via Cernaia, corso Siccardi, via della Consolata, corso Regina Margherita, corso XI Febbraio, via Bologna, corso Palermo, percorso normale.

Linea 30. Dalle ore 14.45 alle ore 17.30.

Direzione corso San Maurizio: da corso Regina Margherita deviata in corso Farini dove effettua limitazione di percorso e capolinea provvisorio alla fermata n.3594 – “Farini Cap.” (in comune con la linea 66).

Direzione via Gozzano (Chieri): dal capolinea provvisorio di corso Farini prosegue per corso Belgio, largo Berardi, corso Regina Margherita, percorso normale.

Linea 33 Festiva. Dalle ore 14.45 alle ore 16.30.

Direzione piazzale Adua: da corso Vittorio Emanuele II angolo via Nizza segue il percorso dei giorni feriali con capolinea provvisorio in corso Vittorio Emanuele II angolo via Rattazzi.

Direzione via Papa Giovanni XXIII (Collegno): dal capolinea provvisorio prosegue per corso Vittorio Emanuele II, percorso attuale.

Linea 55. Deviata in 2 diverse fasi.

1ª fase: dalle ore 14.45 alle ore 17.30.

Direzione corso Farini: da corso Matteotti deviata in corso Galileo Ferraris, corso Siccardi, via della Consolata, corso Regina Margherita, corso Farini (capolinea).

Direzione via Moncalieri (Grugliasco): da largo Berardi deviata in corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, percorso normale.

2ª fase: dalle ore 17.30 alle ore 19.00.

Direzione corso Farini: da corso Matteotti deviata in via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, via Accademia Albertina, via Po, percorso normale.

Direzione via Moncalieri (Grugliasco): da via Po angolo via Rossini deviata in via Accademia Albertina, corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, corso Matteotti, percorso normale.

Linea 56. Deviata in 2 diverse fasi.

1ª fase: dalle ore 14.45 alle ore 17.30.

D irezione largo Tabacchi: da via Cernaia angolo corso Galileo Ferraris deviata in corso Siccardi, via della Consolata, corso Regina Margherita , ponte Regina Margherita, corso Gabetti, corso Quintino Sella, percorso normale.

D irezione corso Tirreno (Grugliasco): da corso Quintino Sella deviata in corso Gabetti, ponte Regina Margherita, corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Pietro Micca, percorso normale.

2ª fase: dalle ore 17.30 alle ore 19.00.

Direzione largo Tabacchi: da via Cernaia deviata in via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, via Accademia Albertina, via Po, percorso normale.

D irezione corso Tirreno (Grugliasco): da via Po angolo via Rossini deviata in via Accademia Albertina, corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, piazza Solferino, via Cernaia, percorso normale.

Linea 61. Dalle ore 14.45 alle ore 17.00.

Direzione corso Vittorio Emanuele II: da corso Casale angolo ponte Regina Margherita prosegue per corso Moncalieri, corso Fiume, inversione di marcia in piazza Crimea, quindi riprende corso Fiume, corso Moncalieri, percorso normale fino in corso Casale prima di corso Gabetti dove effettua capolinea provvisorio presso la fermata n. 1812 – “Gabetti”.

Direzione via Mezzaluna: da corso Casale segue il percorso normale.

Linea 68. Dalle ore 14.45 alle ore 17.30.

Direzione via Frejus: da via Rossini deviata in corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, percorso normale.

Direzione via Cafasso: da corso Vittorio Emanuele II deviata in corso Galileo Ferraris, corso Siccardi, via della Consolata, corso Regina Margherita, via Rossini, percorso normale.

Linea 68+. Servizio sospeso dalle ore 14.45 alle ore 17.30.

Linea 70. Dalle ore 14.45 alle ore 17.30.

D irezione corso San Maurizio: da corso Moncalieri deviata in piazza Gran Madre, via Lanfranchi, via Biamonti, via Villa della Regina dove effettua capolinea provvisorio presso la fermata n. 1418 – “Gran Madre”.

D irezione piazza Failla (Moncalieri): dal capolinea provvisorio di via Villa della Regina prosegue per piazza Gran Madre, corso Moncalieri, percorso normale.

Linea 72. Dalle ore 14.45 alle ore 19.00.

Direzione via Bertola: da via Cernaia angolo corso Galileo Ferraris deviata in corso Siccardi, inversione di marcia in piazza Arbarello, quindi riprende corso Siccardi dove effettua capolinea provvisorio presso la fermata n. 303 – “Siccardi” (in comune con la linea 5).

Direzione corso Machiavelli (Venaria): dal capolinea provvisorio di corso Siccardi prosegue per via Cernaia, percorso normale.

Linea STAR 1. Dalle ore 14.45 alle ore 17.30.

D irezione corso Farini: da via Maria Vittoria angolo piazza Carlo Emanuele II (detta “Carlina”) deviata in via Accademia Albertina.

Direzione via Bixio: da via Accademia Albertina segue il percorso normale.

Dalle ore 14.45 alle ore 17.30. D Linea STAR 2.

1ª fase. Dalle ore 14.45 alle ore 17.00.

Direzione corso Massimo d’Azeglio: da piazza Carlo Emanuele II (detta “Carlina”) deviata in via Accademia Albertina, corso Vittorio Emanuele II, corso Massimo d’Azeglio, percorso normale.

Direzione corso Bolzano: da corso Massimo d’Azeglio deviata in corso Vittorio Emanuele II, corso Galileo Ferraris, corso Siccardi, piazza Arbarello, via della Consolata, via del Carmine, percorso normale.

2ª fase. Dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

Solo in direzione corso Bolzano: da via Po deviata in via Accademia Albertina, via dei Mille, via Andrea Doria, via Gramsci, via XX Settembre, corso Matteotti, corso Galileo Ferraris, corso Siccardi, piazza Arbarello, via della Consolata, via del Carmine, percorso normale.

Venaria Express. Dalle ore 15.00 a fine servizio.

Direzione Reggia di Venaria: da corso Regio Parco deviata in corso Regina Margherita, via Milano, via Pietro Micca, percorso normale.

Direzione Torino: da via Cernaia angolo corso Galileo Ferraris deviata in corso Siccardi, via della Consolata, corso Regina Margherita, corso XI Febbraio, lungo Dora Savona (capolinea presso l’autostazione di via Fiochetto).

