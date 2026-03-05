UDC: “Dopo 33 anni di sinistra a Torino è ora di cambiare”

Ritorna lo Scudo crociato con una conferenza stampa stamane al Caffè Torino

Torino dopo 33 anni di amministrazioni di sinistra con una economia molto più debole , con le diseguaglianze aumentate non ha cambiato verso neanche con la attuale Amministrazione. La Città impoverita , deve assolutamente cambiare guida. A quasi 4 anni e mezzo dal voto del 2021 non vi sono lavori pubblici ultimati , da piazza Baldissera al sottopasso di corso Giambone . Palazzo Nervi in condizioni di degrado inaccettabili, i lavori di sistemazione delle strade che verranno asfaltati con i soldi della Fondazione Cassa Risparmio non ancora iniziati…Nei primi trent’anni del dopoguerra Con le amministrazioni DC di Peyron, Grosso, Anselmetti, Porcellana e Picco , la forte crescita diminuì le diseguaglianza, gli ultimi trent’anni di bassa crescita invece con la sinistra le diseguaglianze sono aumentate vista d’occhio. Periferie dimenticate. Un atteggiamento molto remissivo con gli eredi Agnelli nella difesa della FIAT, patrimonio anche della Città Anzi appoggio in Europa alla delibera che ha messo in crisi l’industria dell’auto europea. Eppure mentre nel 2021 in Italia venivano prodotte 673.000 auto o veicoli commerciali FIAT, in Spagna 495.000, in Francia 605.000. Nel 2025 in Italia venivano prodotte 379.706 auto e veicoli comm. Fiat, in Spagna 1.000.000, in Francia 661.000.Senza che il Sindaco di Torino chiedesse mai conto al Presidente di Stellantis… Torino da Capitale dell’auto a Capitale della cassa integrazione con l’impoverimento di decine di migliaia di famiglie..Tra le 44 Aree Metropolitane europee con oltre 1,5 milioni di abitanti Torino e’ 41a, Napoli 43a, Lione 11a. Per la Camera di Commercio un torinese su tre vive sotto la soglia di povertà. Per l’Ufficio Pio del SanPaolo la povertà è sempre più strutturale. Non è che nello stesso periodo otre Citt non vino fatto meglio perché come h detto Banca d’Italia il PIL a BOLOGNA è cresciuto 20 punti di più. La Città conta di meno a Roma. Persino la presentazione del Salone del Libro verrà fatta a Milano.Il lavoro si è impoverito e come ha detto il Cardinal Repole il 76% dei giovani ha un lavoro precario. Secondo il Rapporto Caritas il 61% dei nuovi indigenti ha meno di 25 anni. Per fortuna ci sono le Caritas parrocchiali che suppliscono. In sintesi dopo 33 anni di Amministrazioni di sinistra il motore economico della Città è indebolito , i problemi sociali sono aumentati , la Città e’ ancora in fase di transizione (Castellani)

Tra le prime Città per mancanza di sicurezza, tra le prime Città per pessima qualità dell’aria , tra le ultime Città in Europa per numero di kilometri di Linee di Metropolitana.

La Città in questa situazione deve assolutamente cambiar guida e marcia. L’UDC come hanno spiegato Mino GIACHINO , il leder dei SITAV, e Paolo Greco Lucchina sta preparando la lista con incontri nelle Bocciofile, nei circoli , nei mercati e si rivolgerà al mondo cattolico , al mondo sindacale, al commercio e ai giovani che trovano possibilità di lavoro non soddisfacenti. Secondo GIACHINO questi mondi non possono più essere corresponsabili e appoggiare un sinistra che non ha la cultura dello sviluppo nelle sue vene, che si è alleata col sistema Torino facendosi guidare e non incidendo sulle scelte anzi.

Per gli uomini dell’UDC Torino , con il Centro per la IA assegnato dal Governo , deve puntare a diventare una delle capitali della mobilità del futuro, e puntare sull’industria unico modo per offrire una opportunità di lavoro interessante e remunerativa ai 100.000 studenti torinesi e non . Non sarà infatti il PRGC affidato a un architetto milanese a rilanciare la Citt. Per l’UDC MIRAFIORI deve restare zona industriale , ok a un secondo produttore . Occorre migliorare nettamente l mobilità urbana a partire dalle scale mobili della Metro così come occorre rilanciare la attività fieristica e dell’aeroporto di Caselle oggi solamente tredicesimo tra gli aeroporti italiani. Il rilancio della Città arriverà dalla TAV per cui si chiede di accelerare i lavori e contrattare col Governo un piano di rilancio, con la Zes o qualsiasi altra ipotesi. Torino come diceva Umberto Eco è fondamentale per il rilancio della stesa economia nazionale. Quarta corsia sulla Tangenziale tra Rivoli e Borgaro . Valorizzazione della Autorità dei trasporti . Valorizzazione delle competenze negli Ospedali e diminuzione delle Liste di attesa nella Sanità.

Mino GIACHINO commissario UDC torinese,

Paolo GRECO LUCCHINA, vicesegretario nazionale UDC