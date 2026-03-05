EXPOSED Torino Photo Festival: “Mettersi a nudo”

Novità del 2026 la direzione artistica di Walter Guadagnini con la cura e la realizzazione di CAMERA

Torino ospiterà dal 9 aprile al 2 giugno prossimo la terza edizione di EXPOSED – Torino Photo Festival, il cui tema scelto per quest’anno è “Mettersi a nudo”, un invito a guardare dentro di sé e oltre le apparenze, interrogando la relazione tra identità e rappresentazione, corpo e immagine, visibile e invisibile. Questo sguardo attraversa l’intero programma del festival, che si articola in mostre temporanee, incontri, eventi e iniziative diffuse, capaci di coinvolgere istituzioni e artisti nazionali e internazionali, animando alcune delle principali sedi torinesi e dei suoi spazi architettonici di pregio che si trovano nell’intero perimetro della città.

“Mettersi a nudo” diventa così non solo svelamento fisico, ma gesto simbolico e autentico per liberarsi dalle sovrastrutture, mostrarsi per ciò che si è e osservare se stessi e gli altri senza filtri. Una tensione che la fotografia, più di ogni altro linguaggio, sa rendere concreta nella verità di un volto, di un paesaggio, di un corpo e nella pluralità degli sguardi che attraversano i medesimi.

La cabina di regia che promuove la terza edizione di EXPOSED è molto ampia, e dimostra la vocazione di Torino come “città della fotografia”. Vi fanno parte la Città di Torino, Regione Piemonte, Camera di Commercio di Torino, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, in sinergia con Fondazione Arte CRT e Intesa Sanpaolo, e coordinata dalla Fondazione per la Cultura Torino, ed è curata e realizzata da CAMERA – Centro italiano per la fotografia.

Il festival segna un passaggio di fase e definisce con maggiore chiarezza la propria identità, affidando la direzione artistica a Walter Guadagnini, tra le voci più autorevoli della fotografia contemporanea italiana e internazionale.

“Un festival per la città, un festival con la città – ha dichiarato Walter Guadagnini – questo vuole essere la terza edizione di EXPOSED, la grande kermesse che arricchisce Torino di un grande appuntamento fotografico. Per la città, per offrire la possibilità ai torinesi e a chiunque si trovi in Piemonte di vedere mostre sorprendenti, che vanno dallo storico al contemporaneo, dall’Italia al resto del mondo, per confermare Torino come il centro della fotografia nel nostro Paese. Con la città, perché il festival non si manifesterà solo nei musei e negli spazi espositivi, ma anche nelle strade, sotto i portici, in una cancellata, in una edicola e persino in un parcheggio. Tanti luoghi, tantissime immagini, tante storie di ieri e di oggi attraverso gli sguardi di autori e autrici celebri o sconosciuti, di giovani emergenti e di maestri storicizzati, una festa dove la fotografia mette a nudo le sue diverse anime inventando e raccontando il mondo”.

Il programma prevede 18 mostre temporanee indoor e outdoor, incontri, proiezioni e altri eventi realizzati grazie al coinvolgimento delle principali istituzioni torinesi, delle realtà indipendenti e dei protagonisti della scena artistica italiana. Il programma delle mostre indoor si articola in un percorso diffuso che attraversa alcune delle principali istituzioni della città, in quello che si potrebbe definire un vero e proprio “miglio della fotografia”, all’interno del quale sarà possibile passeggiare incontrando la fotografia nelle sue diverse forme. Il percorso costruisce una trama espositiva capace di mettere in relazione autori affermati e pratiche contemporanee, sguardi storicizzati e ricerche emergenti.

“Il miglio della fotografia” inizia da CAMERA, dalla sua Project Room, con la mostra di Toni Thorinbert dal titolo “Donne in vista”, una selezione di fotografie dedicate alla figura femminile scattate dal fotografo svizzero negli oltre 30 anni di carriera. Il progetto, nato da un’idea di Luca Beatrice, rappresenta un omaggio di Thorinbert e Guadagnini all’amico prematuramente scomparso. La cripta di San Michele Arcangelo presenterà l’ampia produzione fotografica del regista greco Yorgos Lanthimos, a cura di Giangavino Pazzola; il Museo Regionale di Scienze Naturali ospiterà la mostra dedicata a Bernard Plossu, dal titolo “Dopo l’estate”, a cura di Walter Guadagnini; il Circolo del Design accoglierà una mostra che riunisce tre serie del fotografo inglese Dean Chalkley, a cura di Walter Guadagnini; al Museo Nazionale del Risorgimento italiano, la mostra “Viva le donne. Il femminismo nelle fotografie di Paola Agosti”, curata da Giangavino Pazzola, celebra uno dei più importanti sguardi sulla nascita del movimento femminista italiano, con un focus particolare su quello romano degli anni Settanta; alle Gallerie d’Italia – Museo di Intesa Sanpaolo si potrà visitare dal 10 aprile al 6 settembre prossimo la mostra “Diana Markosian. Replaced”, a cura di Brandel Estes. Infine, all’Archivio di Stato di Torino, troveranno sede due mostre: la prima dal titolo “Messi a nudo. August Belloc, Wilhelm von Gloeden, Carlo Mollino”, curata da Barbara Bergaglio, che esplora l’opera di tre figure chiave del mondo della fotografia. La seconda esposizione è dedicata a Ralph Gibson, dal titolo “Self exposed”, curata da Giangavino Pazzola, presenta una selezione di 70 opere che, attraverso oltre 50 anni di carriera, rendono omaggio a uno dei grandi maestri della fotografia del Novecento.

Le mostre outdoor estendono il festival nello spazio urbano, trasformando Torino in una piattaforma espositiva diffusa in cui la fotografia entra in dialogo diretto con l’architettura, i flussi quotidiani e le geografie sociali della città. Interventi eterogenei per scala e linguaggio che, nel loro insieme, ridefiniscono il rapporto tra immagine e spazio pubblico, tra visione e attraversamento. Alcune di queste mostre si trovano all’interno del “miglio della fotografia”, fungendo come una sorta di basso continuo visivo tra una serie e l’altra delle mostre indoor, mentre altre si sviluppano in un’area molto più ampia. Le mostre outdoor troveranno collocazione nella corte di Palazzo Carignano, dove il 2 aprile aprirà “Torino 4×4. Immagini per una nuova era” a cura di François Hébel e Marco Rubiola; il portico di Palazzo Carignano, su piazza Carlo Alberto, ospiterà due progetti outdoor; sotto i portici di piazza San Carlo, Paolo Ventura presenterà “Acrobati 2020-2025”, lavoro realizzato appositamente per questa occasione e curato con Walter Guadagnini.

I portici nord di via Po, da piazza Castello a via Rossini, ospiteranno “5000 lire per un sorriso. Fotografie dal concorso dell’azienda cosmetica GI.VI. EMME 1939-1941”, esposizione curata da Barbara Bergaglio, che curerà anche una mostra dal titolo “La città in fotografia, la fotografia in città”, ospitata nella cancellata del giardino storico del Palazzo dal Pozzo della Cisterna.

Il Museo Nazionale del Cinema, sulla cancellata della Mole Antonelliana, presenterà l’esposizione “Fuoricampo. Il cinema svelato”, con venti immagini di grande formato tratte dalle proprie collezioni.

Cripta 747 presenterà al piano -2 del parcheggio sotterraneo Valdo Fusi la mostra “Mark Leckey. Catabasis”, curata da Caterina Avataneo, lavoro fotografico che esplora il sottosuolo come dimensione dell’immaginario collettivo.

Ventisei cimase diffuse per la città ospiteranno “I Tuffatori”, a cura di Walter Guadagnini: una mostra collettiva a cielo aperto che si sviluppa su ventisei superfici urbane dedicata a giovani autrici e autori.

“EXPOSED torna a Torino con un programma eccezionale e diffuso – afferma l’assessora alla Cultura della Città di Torino, Rosanna Purchia – che quest’anno ha saputo coinvolgere il meglio della fotografia. La possibilità di ospitare un festival internazionale di questo livello è una ricchezza importante da promuovere, anche per l’impatto attrattivo che un’offerta culturale di prestigio esercita sul comparto turistico. Questo grande appuntamento si è sviluppato grazie a un importante lavoro di squadra, ampio e sinergico, che ha coinvolto soggetti, pubblici e privati, uniti da un obiettivo comune: quello di costruire un festival internazionale capace di parlare al presente e alla comunità”.

