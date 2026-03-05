Iperspazi presenta “Il funerale di mia madre: the show”

Per Iperspazi, la stagione 2025-2026 di Fertili Terreni Teatro, andrà in scena a Bellarte, sala Piccola di via Bellardi 116, venerdì 6 marzo alle ore 21 e sabato 7 e domenica 8 marzo alle ore 19, la pièce teatrale intitolata ” Il funerale di mia madre: the show”.

Il testo è di Kelly Jones con Elsa Bossi, Alice Giroldini, Mauro Parrinello per la direzione di Francesca Montanino. Lo spettacolo sarà l’ultima opera ad andare in scena nella piccola sala di Bellarte, prima dell’inaugurazione del nuovo teatro prevista dal 27 marzo al 6 aprile prossimi.

Lo spettacolo è adatto ad un pubblico maggiore di 14 anni.

Drammaturga inglese dalla scrittura tagliente e incisiva, Kelly Jones è l’autrice de “Il funerale di mia madre -The show”, commedia agrodolce infarcita di humour nero molto ‘british style’, in cui si affrontano temi di grande attualità come la disuguaglianza sociale, la fragilità dei legami familiari alimentati da segreti mai confessati e bugie dette a voce alta. Partendo da un pretesto trattato in modalità grottesca, per quanto molto legato alla quotidianità, si sviluppa un meccanismo teatrale che parla di lutto, donandoci un meraviglioso vademecum per chi resta, per chi sopravvive.

Protagonista della pièce teatrale è la giovane Abigail che, appresa la notizia del decesso della madre, si rende subito conto come non possa permettersi le spese di un funerale degno di questo nome. Morire costa caro, se è vero, che al di là della Manica un rito funebre può costare più di quattromila sterline, mal contati cinquemila euro, senza considerare l’extra dei fiori. A giochi fatti Abigail deve in poco tempo inventarsi qualcosa; drammaturga di professione quale altra soluzione se non rifugiarsi nella scrittura di un nuovo testo teatrale , qualcosa che colpisca subito , che abbia successo, che sia crudo e pungente, una storia di vita nella classe operaia?

Fissando sulla carta un’istantanea della realtà con la stessa madre defunta come protagonista, solo così (forse) Abigail potrà raccogliere la somma necessaria per quella degna cerimonia prossima a diventare a tutti gli effetti un inaspettato show.

“L’incontro con questo testo – spiega la regista Francesca Montanino – è stato davvero un colpo di fulmine inaspettato come tutti gli incontri dovrebbero essere. Quando ci siamo imbattuti in questo titolo nel programma dell’Edinburgh Fringe Festival siano entrati in sala convinti di assistere ad una stand up comedy , magari caustica, tagliente e ironica, in pieno stile britannico. Non innocua forse, ma pur sempre una commedia, che giocasse con i generi senza disturbare noi spettatori, senza scomodarci dalla nostra zona di comfort.

Ma una volta raccolti a cerchio tra gli spalti del Roundabout, teatro mobile che ricorda così tanto la O di legno elisabettiana, abbiamo assistito al più magico dei trucchi teatrali, quello di chi gioca con il realismo, per rivelare tutta la finzione, e lasciare alla fine lo spettatore spogliato di ogni pregiudizio o pretesa, in compagnia di quella verità così vera perché si presenta diversa in ognuno di noi, come un pugno nello stomaco, un pianto inaspettato , una risata dal cuore, pensieri che riaffiorano a giorni di distanza. Quell’esperienza di verità insomma, che può nascere solo da un sapiente gioco di finzione. Ma forse è proprio nella difficoltà della creazione e artistica, in quel suo ‘tradire’ la vita reale per farla più vera, che risiede il senso di questo lavoro. O forse no, non solo…”

Per il biglietto intero il costo è di 13 euro se acquistato online o 15 euro in cassa la sera dell’evento.

Per il biglietto ridotto il costo è di 11 euro se acquistato online o 13 euro in cassa la sera dell’evento.

Resta la possibilità di lasciare il biglietto sospeso tramite donazione online o con Satispay e di entrare gratuitamente per alcuni under 35 grazie ai biglietti messi a disposizione attraverso la collaborazione con Torino Giovani

Mara Martellotta

IL TORINESE