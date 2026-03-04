Coppa Italia Boulder Giovanile, la prima tappa

Grande festa sportiva alla Mondi Verticali di Teramo per la prima tappa della Coppa Italia Boulder Giovanile, appuntamento inaugurale del circuito dedicato esclusivamente alle categorie Under 15 e Under 17. Un weekend intenso, caratterizzato da alto livello tecnico, entusiasmo e grande partecipazione, che ha ufficialmente dato il via alla stagione giovanile 2026. Qualifiche: equilibrio e altissimo livello fin dal primo turno Le qualifiche hanno subito messo in evidenza la qualità dei giovani talenti italiani. Nella categoria U17 femminile, la romana Leonora Lucarelli (Hangar Frascati Climbing) si è portata al comando con una straordinaria serie di 4 flash su 6 top, seguita dall’arcense Chiara Franceschi (Arco Climbing), anch’essa con 6 top, e dalla veneziana Giorgia Zanetti (Intellighenzia Project), autrice di 5 top flash e 1 zona. Nel comparto U17 maschile si è stabilito un perfetto equilibrio in vetta tra il fiorentino Emiliano Zingrini (Crazy Center) e il veronese Pietro Franzoni (King Rock Climbing), entrambi con 6 top di cui 5 flash, tallonati dal padovano Leonardo Donola (Opera Verticale), anch’egli capace di chiudere tutti i blocchi proposti. Nella categoria U15 femminile, le uniche atlete a realizzare tutti e 6 i top sono state la romana Eva Luna Grella (Hangar Frascati Climbing), la bergamasca Matilde Zanardi (Orobia ASD) e la varesotta Greta Di Biase (Ragni di Lecco), dimostrando grande solidità tecnica. Tra gli U15 maschili, il fiorentino Matteo Franchi (Beta House) ha firmato l’en plein con 6 top di cui 4 flash, seguito dal torinese Mattia Dongiovanni (ASD Rotpunkt) e dal lucchese Niccolò Gatto (The Farm Boulder Gym). Finali: talento e personalità sui blocchi decisivi Le finali hanno confermato il livello tecnico e la maturità agonistica dei giovani atleti. U17 Femminile Dopo il terzo posto in qualifica, Giorgia Zanetti ha ribaltato la classifica e ha conquistato l’oro con 59,5 punti. Argento per la genovese Maddalena Faragona (Sisport SSD) e bronzo per la bolognese Elisa D’Addario (Gollum Climbing Academy). U17 Maschile Anche in finale è proseguito il testa a testa tra i protagonisti delle qualifiche, che si è concluso con l’oro di Emiliano Zingrini, l’argento di Pietro Franzoni e il bronzo di Leonardo Donola. U15 Femminile Matilde Zanardi ha confermato l’ottima prova di qualifica e ha conquistato l’oro con 4 top. Secondo gradino del podio per Eva Luna Grella e terzo posto di bronzo per la bresciana Beatrice Bonardi (Mad Climbers). U15 Maschile Matteo Franchi, primo anche in qualifica, ha dominato la finale con 4 top, di cui 3 flash. Seconda piazza per il napoletano Carlo De Cristofaro (Star Wall Climbing Roma) e terza per Mattia Dongiovanni. Prossima tappa: il circuito si decide a Piamborno La prova di Teramo rappresenta il primo capitolo di un breve circuito articolato su due tappe. La classifica finale della Coppa Italia Boulder Giovanile 2026 verrà definita con la seconda e conclusiva prova, in programma il 28-29 marzo a Piamborno (BS) presso la palestra Manopiede. Il futuro dell’arrampicata italiana è già in movimento: il circuito giovanile è partito con energia, qualità e grande entusiasmo.