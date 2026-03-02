Una “politica di centro” contro gli estremismi

LO SCENARIO POLITICO di Giorgio Merlo

L’acceso, per non dire quasi violento, confronto sul prossimo referendum costituzionale sulla

giustizia, evidenzia in modo plastico che la radicalizzazione del conflitto politico con la

conseguente polarizzazione ideologica sono diventati gli assi portanti ed esclusivi della vita

pubblica nel nostro paese. Una deriva che, purtroppo, non ha più confini e non ha più limiti. È

appena sufficiente, al riguardo, registrare quotidianamente le diverse prese di posizione in vista

del voto di marzo per rendersene conto. Campi politici molto diversi ed alternativi tra di loro ma

accomunati da una violenza e da una virulenza verbale dove se le danno di santa ragione, come si

suol dire. E non solo tra i rispettivi campi politici. Perchè, come tutti possono verificare, si tratta di

due eserciti ben corazzati e ben attrezzati dove tutto è possibile ed ammesso tranne alcuni

tasselli. E mi riferisco, nello specifico, a quei tasselli che storicamente hanno caratterizzato e

contraddistinto quella cultura che i grandi leader e statisti democratico cristiani e cattolico

popolari chiamavano semplicemente “politica di centro”. Una cultura politica, una postura

istituzionale ed uno stile personale che rifuggivano quasi antropologicamente da quella

radicalizzazione e da quella demonizzazione che erano e restano all’origine della crisi della

politica, della caduta di qualità della democrazia e della stessa scarsa credibilità delle istituzioni

democratiche. Per non parlare della crisi profonda e strutturale dei partiti, diventati

progressivamente o strumenti nelle mani di una sola persona o meri e grigi cartelli elettorali. Due

eserciti, l’un contro l’altro armati, che contano al proprio interno politici, anche e soprattutto

magistrati sempre più politicizzati, giornalisti e conduttori di talk televisivi, opinionisti di riferimento

e uno stuolo di combattenti da tastiera che sono in prima linea nel demolire l’irriducibile nemico

politico.

Per queste ragioni, semplici ma essenziali, ogni qualvolta si leva una voce – autorevole e

qualificata – che recupera quella cultura, quella postura e quello stile sembra veramente di uscire

dal coro e di sintonizzarsi su un altro canale. O in un altro registro. È il caso, nei giorni scorsi,

dell’intervento breve ma altamente significativo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

di fronte al CSM.

Ora, però, e pur senza scomodare il gradino più alto delle istituzioni civili del nostro paese, è

altrettanto indubbio che sino a quando questa “politica di centro” non ridiventa centrale e

protagonista – e mi scuso per la ripetizione del termine ma è voluto – nel dibattito pubblico del

nostro paese, forse dovremmo continuare ad assistere a questo imbarbarimento della politica

italiana. Ed è anche per questi motivi, e alla luce del concreto dibattito referendario, che diventa

sempre più necessario ed indispensabile ricreare e dare forza ad un luogo politico che non

assecondi le spinte violente ed irresponsabili della radicalizzazione del conflitto politico da un lato

e della contrapposizione ideologica dall’altro. E questo è, oggi, forse l’unico tassello che può

ridare qualità alla democrazia italiana uscendo dal pantano della delegittimazione morale prima e

dell’annientamento politico poi dell’avversario. Che, nel caso specifico, è sempre e solo un

nemico da abbattere a tutti i costi e senza esclusione di colpi.

