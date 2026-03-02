Al via i Giochi Nazionali Invernali di Special Olympics Italia

Dalle Alpi al cuore del Paese: nel solco del ciclo olimpico 2025–2026, l’Italia si conferma Nazione pienamente olimpica

L’Aquila, 2 marzo 2026 – Dal 2 al 6 marzo 2026 il Centro Italia ospiterà i XXXVII Giochi Nazionali Invernali di Special Olympics Italia. Cinquecento atleti con e senza disabilità intellettive, provenienti da ogni parte d’Italia, stanno raggiungendo l’Abruzzo per animare un evento che, per la prima volta, approda nel cuore della Penisola, portando con sé energia, inclusione e autentico spirito olimpico.

Un appuntamento che rappresenta molto più di una competizione sportiva: è la celebrazione del talento, della determinazione e del valore dello sport unificato, cifra distintiva del Movimento di Special Olympics Italia, dove atleti con e senza disabilità intellettive si allenano e gareggiano insieme, abbattendo barriere e costruendo comunità.

Un evento dentro il grande ciclo olimpico italiano

I XXXVII Giochi Nazionali Invernali si collocano pienamente nella scia del ciclo olimpico che l’Italia sta vivendo. Un percorso avviato nel marzo 2025 con gli Special Olympics World Winter Games, ospitati tra Torino, Bardonecchia, Sestriere e Pragelato, proseguito con le Olimpiadi Invernali (6–22 febbraio 2026) e destinato a concludersi con le Paralimpiadi Invernali, in programma dal 6 al 15 marzo 2026.

Si tratta di un cammino che ha attraversato l’intero arco alpino, unendo territori e comunità sotto un’unica grande visione. Con Special Olympics sulle Alpi Occidentali torinesi e con Olimpiadi e Paralimpiadi sulle Alpi di Lombardia, Trentino e Veneto, la torcia ideale dello sport ha percorso tutta la dorsale alpina, passando simbolicamente di mano in mano lungo l’Italia.

Un cammino che racconta una Nazione pienamente olimpica, capace di promuovere lo sport come strumento di crescita, coesione e partecipazione. In questo scenario, i Giochi Nazionali Invernali rappresentano l’approdo nel Centro Italia di questo grande abbraccio sportivo che ha idealmente coperto l’intero Paese.

La Cerimonia di Apertura e la Fiamma della Speranza

La Cerimonia di Apertura si svolgerà il 3 marzo a L’Aquila, nella suggestiva cornice di Piazza Duomo, cuore simbolico della città.

Protagonista sarà la Fiamma della Speranza, che nei giorni scorsi ha attraversato la regione Abruzzo in sei tappe, coinvolgendo 250 runner tra atleti, familiari, forze dell’ordine, volontari e studenti delle scuole del territorio. Il suo ingresso in Cerimonia, con l’accensione del tripode, segnerà ufficialmente l’inizio dei Giochi, suggellando un percorso di partecipazione e condivisione che ha già saputo unire comunità e generazioni.

Le discipline e lo sport unificato

Le competizioni si articoleranno in quattro discipline: sci alpino, sci nordico, corsa con le racchette da neve e snowboard.

Ad eccezione dello snowboard, tutte le discipline prevedono gare unificate, con formazioni miste di atleti con e senza disabilità intellettive che gareggeranno insieme, unendo le forze per raggiungere il traguardo. Un traguardo che non è soltanto sportivo, ma anche umano: fatto di gioco di squadra, rispetto reciproco, amicizia e crescita condivisa.

Dal 2 al 6 marzo, il Centro Italia diventerà così il cuore pulsante dello sport unificato. Cinque giorni di gare ed emozioni che confermano, ancora una volta, come lo sport sia davvero per tutti e come l’Italia, nel segno del ciclo olimpico 2025–2026, sappia essere protagonista di un’unica grande storia di inclusione.