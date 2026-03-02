Palazzina di Caccia di Stupinigi (TO)

Il percorso che racconta la Regina attraverso gli spazi che ha abitato nell’appartamento di Levante

Dal 5 marzo 2026

Non solo una Regina, ma una donna con un gusto preciso, abitudini quotidiane, affetti, rituali e un’idea moderna dell’abitare. Con “Le stanze di Margherita”, la Palazzina ci Caccia di Stupinigi, in occasione del centenario della morte, invita i visitatori ad entrare nella dimensione più privata e concreta di Margherita di Savoia, ultima sovrana ad abitare la residenza prima della sua trasformazione in museo.

Il percorso restituisce l’ultima stagione vissuta di Stupinigi come dimora reale, tra il 1901 e il 1919. In quegli anni la Palazzina non fu più soltanto una residenza di caccia, ma una casa vissuta, adattata, trasformata per rispondere alle esigenze quotidiane della Regina Madre. Attraverso una serie di pannelli tematici con grafica dedicata, collocati nell’Appartamento e nell’Atrio di Levante e nell’area dell’ascensore storico, il percorso mette in dialogo fotografie d’epoca, immagini tratte da riviste del primo Novecento e ambienti attuali, permettendo ai visitatori di confrontare passato e presente in modo immediato e suggestivo. Un QR code, inoltre, consentirà di approfondire la storia attraverso testi e immagini di inizio Novecento.

Ne emerge il ritratto di una regina sorprendentemente contemporanea. Margherita abitò nell’appartamento più articolato ma meglio esposto e confortevole, destinato nel Settecento al duca del Chiablese e a inizio Ottocento a Napoleone. Gli ambienti, da lei rivisitati, furono fotografati e pubblicati sulle riviste dell’epoca come esempio di stile, innovazione e cultura dell’abitare per il sapiente accostamento eclettico di arredi barocchi, con un amore particolare per le opere di Piero Piffetti e moderni arredi in giunco, fantasie di pizzi, ricami, piume e grandi piante esotiche. La regina Margherita fu vivace e curiosa, attirata dalla modernità che il nuovo secolo portava con sé e scelse per tutte le sue residenze dotazioni di comfort e innovazione. A Stupinigi arrivò la corrente elettrica, utilizzata anche negli ambienti della servitù attrezzati con sistemi di campanelli collegati alle stanze della regina. Ogni appartamento era dotato di servizi igienici con acqua corrente calda e fredda e water-closet, fatti giungere a Torino dall’Inghilterra. Il sistema di riscaldamento fu potenziato, un ascensore a pompa idraulica collegava il piano nobile con gli appartamenti della corte al primo piano e un passavivande portava dalle cucine del piano interrato le pietanze nella sala da pranzo della Regina.

Il percorso accompagna il visitatore stanza dopo stanza, affrontando temi che intrecciano vita privata e rappresentanza: la regina “glamour” e il suo gusto negli arredi; il servizio di corte e il cerimoniale di una residenza di villeggiatura; gli affetti familiari e le grandi occasioni ufficiali; il rapporto con il giardino; il tema della mobilità tra carrozze e prime automobili, fino al valore simbolico delle innovazioni tecniche introdotte negli ultimi anni della sua vita.

INFO

Palazzina di Caccia di Stupinigi

Piazza Principe Amedeo 7, Stupinigi – Nichelino (TO)

Il percorso di visita è compreso nel prezzo del biglietto

Biglietti: intero 12 euro; ridotto 8 euro per ragazzi 6-17 anni e over 65.

Gratuito: minori di 6 anni e possessori di Abbonamento Musei Torino Piemonte e Royal Card, accompagnatori disabili

Giorni e orari di apertura: da martedì a venerdì 10-17,30 (ultimo ingresso ore 17); sabato, domenica e festivi 10-18,30 (ultimo ingresso ore 18)

Biglietteria: 011 6200634 stupinigi@biglietteria.ordinemauriziano.it

www.ordinemauriziano.it

