“L’ultimo operaio”, il libro di Zancan al Libraccio di via Ormea

Il declino industriale e il volto del nuovo precariato: al Libraccio di Via Ormea Niccolò Zancan con l’On. Marco Grimaldi presenta L’ultimo operaio (Einaudi).

Torino, 6 marzo 2026 – ore 18:00 Libreria Libraccio, Via Ormea 134/B, Torino

Torino – In un quartiere che racconta la memoria della Torino industriale, la libreria Libraccio di via Ormea ospita un incontro di profonda attualità sociale. Mercoledì 6 marzo alle ore 18:00, verrà presentato il libro di Niccolò Zancan, L’ultimo operaio (Einaudi).

L’autore dialogherà con l’Onorevole Marco Grimaldi, Parlamentare alla Camera dei Deputati per Alleanza Verdi e Sinistra, da anni impegnato in prima persona nelle vertenze sindacali e nelle lotte contro il precariato. Modera la giornalista de La Stampa Giulia Ricci.

Il libro: un’indagine sulla fine di un’epoca

Dopo Antologia degli sconfitti, Niccolò Zancan torna a esplorare le ferite aperte del sistema produttivo italiano. L’ultimo operaio non è un resoconto giornalistico, ma un lavoro di ricerca anzitutto umana e poi sociologica che attraversa la storia industriale della città, analizzandone il declino e la trasformazione in un presente fatto di automazione, solitudine e nuove forme di sfruttamento. Zancan dà voce a chi è rimasto indietro, a chi abita i capannoni vuoti e a chi, nonostante il mutamento del paradigma economico, incarna ancora oggi la dignità della classe operaia.

La libreria come presidio nel quartiere San Salvario/Nizza

Situata in un quadrante della città storicamente legato all’indotto industriale e alla residenzialità operaia, la libreria si propone oggi come polmone culturale. In un quartiere che sta ridefinendo la propria identità, portare la discussione sul lavoro e sulla memoria industriale significa onorare le radici del territorio offrendo, al contempo, strumenti critici per interpretare il futuro.

Un confronto tra giornalismo e politica

L’intervento dell’Onorevole Marco Grimaldi porterà l’analisi politica dentro i nodi della crisi industriale torinese, tracciando insieme a Zancan le traiettorie necessarie per restituire centralità e dignità al lavoro in una città che non può rinunciare alla propria vocazione produttiva.

IL TORINESE